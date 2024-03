5 receitas de ovos de Páscoa trufados

A Páscoa está chegando! E que tal preparar você mesmo os ovos de chocolate para trocar com amigos e familiares? Essa, além de ser uma alternativa econômica, é uma forma de demonstrar afeto pelas pessoas amadas. Por isso, confira 5 receitas de ovos trufados deliciosos e como temperá-los em casa!

Ovo Páscoa trufado com chocolate ao leite

Ingredientes

Casca de ovo

450 g de chocolate meio amargo

meio amargo 100 g de chocolate branco

Água

Forma de ovo da Páscoa de 350 g

Recheio

250 g de chocolate ao leite picado

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

2 1/2 colheres de sopa de creme de leite

1/2 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de sopa de xarope de milho

1 colher de chá de essência de amêndoas

1 colher de sopa de conhaque

Modo de preparo

Recheio

Em banho-maria, derreta o chocolate ao leite e reserve. Em um recipiente, coloque o cacau em pó, o creme de leite, a manteiga, o xarope de milho, a essência de amêndoas e o conhaque e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar em banho-maria. Desligue o fogo, junte a pasta ao chocolate derretido e misture até obter uma consistência homogênea. Leve à geladeira por 1 hora.

Retire a trufa da geladeira e espere amolecer um pouco. Separe a massa em 2 porções. Se for preciso, aperte com as mãos para ficar mais maleável. Após, coloque-a sobre uma superfície limpa e lisa, abra com um rolo e reserve até o momento de rechear o ovo.

Casca do ovo

Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria e tempere. Depois, coloque 3 colheres de sopa de chocolate derretido dentro de cada forma. Com a própria colher, espalhe o chocolate do centro para fora, cobrindo toda a cavidade da forma. Escorra o excesso de chocolate, desvire a forma e limpe o excesso do doce das bordas com uma espátula. Após, cubra uma tábua com papel-alumínio e, com a superfície plana voltada para baixo, coloque a forma de ovo sobre ela. Leve à geladeira por 5 minutos. Retire a forma da geladeira e repita o procedimento, formando mais uma camada de chocolate.

Montagem

Depois da segunda camada de chocolate, aplique a pasta de trufa sobre cada metade do ovo e aperte delicadamente contra a parede de chocolate. Retire o excesso das bordas, limpe a superfície da forma com a espátula e leve novamente à geladeira para resfriar.

Enquanto o ovo resfria, derreta o chocolate branco em banho-maria e tempere. Desligue o fogo, retire o ovo trufado da geladeira, vire a forma para cima e acrescente 3 colheres de sopa de chocolate branco em cada metade. Limpe as bordas e leve novamente à geladeira para resfriar.

Após, com a superfície plana virada para baixo, coloque o ovo sobre uma tábua forrada com papel-alumínio e leve à geladeira até começar a desprender da forma. Retire da geladeira, desenforme e deixe descansar por 12 horas. Embrulhe cada metade com papel-alumínio, junte as metades e finalize com papel-celofane. Amarre uma fita e guarde em ambiente seco e arejado.

Ovo Páscoa trufado de morango

Ingredientes

400 g de chocolate ao leite

300 g de chocolate branco

2 colheres de chá de pó para sorvete sabor morango

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de conhaque

1/2 xícara de chá de creme de leite

Forma de ovo da Páscoa de 350 g

Modo de preparo

Casca do ovo

Em banho-maria, derreta o chocolate ao leite e tempere-o. Coloque metade do chocolate derretido em cada lado da forma e, com uma colher, espalhe de dentro para fora, cobrindo toda a cavidade do recipiente. Escorra o excesso de chocolate e limpe as bordas passando uma espátula. Cubra uma tábua com papel-alumínio e, com a superfície plana voltada para baixo, coloque a forma sobre ela. Leve à geladeira até o ovo começar a desprender da forma.

Recheio

Em banho-maria, derreta o chocolate branco. Acrescente o conhaque, o mel e o pó para sorvete e misture bem. Cuidadosamente, junte o creme de leite e mexa para incorporar. Passe essa trufa dentro de cada metade do ovo, cubra-a com o restante do chocolate ao leite e leve à geladeira para secar. Depois, desenforme o ovo, embrulhe e guarde em um local arejado.

Ovo de Páscoa branco trufado com musse de limão

Ingredientes

Recheio

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

fresco 300 g de chocolate branco

1/4 de xícara de chá de suco de limão

Raspas de casca de 1 limão

Casca de ovo

500 g de chocolate branco

Raspa de casca de 1 limão

Forma de ovo da Páscoa de 500 g

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o chocolate branco e misture até obter uma textura cremosa. Acrescente o suco e as raspas de limão e mexa para incorporar. Reserve.

Casca do ovo

Em banho-maria, derreta o chocolate e tempere. Desligue o fogo, acrescente as raspas de limão e misture bem. Após, coloque metade do chocolate na forma, espalhando com a ajuda de um pincel. Leve à geladeira até secar. Retire da geladeira e repita o procedimento por mais duas vezes.

Quando o chocolate estiver bem seco, coloque o recheio sobre o ovo, deixando uma distância de um centímetro da borda. Cubra com uma camada fina de chocolate e leve à geladeira por 5 minutos. Repita o processo por mais três vezes e, com uma espátula, raspe as bordas para retirar o excesso do doce. Retire da geladeira, desenforme, embrulhe e guarde em um local arejado.

Ovo de Páscoa trufado com musse de maracujá (Imagem: Mariana Silvestre | Shutterstock)

Ovo de Páscoa trufado com musse de maracujá

Ingredientes

Casca de ovo

500 g de chocolate ao leite picado

Forma para ovo de Páscoa de 350 g

Recheio

250 g de creme de leite

1 colher de chá de manteiga

1 colher de chá de mel

250 g de chocolate branco picado

1/5 de xícara de chá de suco de maracujá concentrado

Modo de preparo

Casca de ovo

Em banho-maria, derreta o chocolate ao leite e tempere. Após, coloque metade do chocolate na forma, espalhando com a ajuda de um pincel. Leve à geladeira até secar. Retire da geladeira e repita o procedimento por mais duas vezes. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o creme de leite, a manteiga e o mel e mexa bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o chocolate branco e misture para incorporar. Por último, coloque o suco de maracujá e mexa até obter um creme homogêneo. Leve à geladeira por 30 minutos.

Montagem

Retire o recheio da geladeira e recheie os ovos, alisando com a ajuda de uma espátula. Cubra com o restante do chocolate e leve novamente à geladeira para resfriar. Retire da geladeira, desenforme com cuidado, embrulhe e guarde em um local arejado.

Ovo de Páscoa trufado de prestígio

Ingredientes

Recheio

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de manteiga

Forma para ovo de Páscoa de 350 g

Casca de ovo

300 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo até desgrudar do fundo da panela. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e reserve.

Casca de ovo

Em banho-maria, derreta o chocolate e tempere. Despeje metade do chocolate sobre a forma e espalhe com a ajuda de um pincel. Leve à geladeira até a casca endurecer. Após, recheie o ovo com a ajuda de um saco de confeiteiro, espalhando com uma colher. Cubra com o restante do chocolate e leve à geladeira por mais 30 minutos. Desenforme com cuidado, embrulhe e guarde em um ambiente arejado.

Como temperar o chocolate?

Uma têmpera bem-feita é a garantia de um chocolate firme, brilhante e resistente às oscilações de temperatura. Para auxiliar o resfriamento, passe o chocolate derretido para um refratário limpo e seco. Mexa para resfriar por igual até atingir a temperatura ideal para moldagem:

Chocolate ao leite: 29°C;

Branco: 30ºC;

Meio amargo: 31ºC.

Coloque uma pequena porção de chocolate sob os lábios. Ele deve transmitir a sensação de frio. Em dias quentes, coloque o refratário com chocolate dentro de outro com um pouco de água fria. Atenção: não utilize gelo ou água gelada, pois o resfriamento deve ser lento.