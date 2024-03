3 tendências da alfaiataria para você arrasar

Versáteis e elegantes para qualquer ocasião, as peças de alfaiataria sempre foram conhecidas por serem utilizadas em ambientes mais corporativos. Mas, nos últimos anos, estão furando a bolha e conquistando cada vez mais adeptos no dia a dia, sendo mescladas com outras modas e peças mais casuais, quebrando um pouco o ar de seriedade e trazendo uma energia mais moderna e cool.

A seguir, confira algumas dicas para inserir a alfaiataria no seu guarda-roupa!

1. Peças desconstruídas

A estilista Eduarda Galvani, estilista e expert em alta alfaiataria, conta quais serão as tendências para peças de alfaiataria no cenário da moda brasileira. “Veremos uma alfaiataria um pouco mais desconstruída, com peças mais oversized. Desde um blazer mais alongado, com os ombros mais largos e mangas mais largas, a nada tão ajustado. Mas se for ajustado, [será] mais ou menos até a cintura com um comprimento um pouco mais longo e recorte diferente”, explica.

2. Cortes assimétricos

Eduarda Galvani acredita que a tendência cut out, que está se tornando febre entre as fashion girls, também chegará na alfaiataria. Essa técnica consiste em cortes assimétricos nas peças, mostrando a pele e causando um impacto visual.

“Além disso, também veremos muito os vestidos estilo alfaiataria com botões que a gente usa em casacos ou, então, um vestido colete também, [que é] um colete mais alongado com recortes e com fendas laterais”, afirma.

As cores das peças neste ano serão inusitadas (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

3. Cores em alta

Para a estilista, neste ano, além de as peças virem bastante fortes, as cores também serão inusitadas. Entre as apostas de Eduarda Galvani, estão: o marrom mais puxado para o avermelhado, o kind color mais aguado e seco, um limão mais cítrico e um vermelho bem intenso.

“Combinação de cores é algo que funciona. Trago muito isso nas minhas peças. Existem combinações de cores que são inusitadas, mas que se complementam entre si. Por exemplo, um lilás com lavanda e lima limão; um rosa com vermelho; um rosa com laranja; um azul com laranja […]”, explica a CEO do Eduarda Galvani Ateliêr.

Expressões de personalidade em cada costura

A estilista defende que a personalidade da peça de alfaiataria vai muito ao encontro com o tom que a pessoa vai dar para aquilo que ela está usando. “Posso usar a mesma peça de alfaiataria que uma famosa, e posso passar algo diferente. Acho que conta muito a edição que nós damos ao look”, explica.

Segundo ela, essas peças combinam com diferentes personalidades, desde uma pessoa romântica, com tons mais delicados, a uma pessoa com personalidade mais descolada, com um blazer e um cropped. Além disso, Eduarda Galvani defende que a alfaiataria é um item coringa e uma boa aposta em qualquer look e estação. “Seja por meio de uma camisa que possamos jogar em cima de um biquíni, seja um blazer na temporada de inverno, ela faz parte de todas as temporadas”, conclui.

Por Carolina Ribeiro