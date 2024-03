BBB 24: 10 curiosidades sobre a emparedada Fernanda

Pela segunda semana consecutiva no paredão, Fernanda disputa mais uma vez a permanência no Big Brother Brasil 2024. Indicada por Leidy Elin, que tinha o poder curinga, a sister defendeu novamente a sua continuidade no reality: “Conto com o apoio de vocês. Eu tô aqui por um objetivo maior, eu tenho 6 vidas inteiras que dependem de mim […]. Eu espero que a gente possa surpreender. Seja o que Deus quiser”, disse.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre a Fernanda para decidir se ela deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil!

1. Mora com os pais e tem dois filhos

Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Fernanda tem 32 anos e mora com os pais, mas cuida da casa sozinha. Em um imóvel de dois andares, ela ocupa a parte de baixo da casa com os filhos Marcelo e Laura, enquanto os pais moram em cima.

2. Trabalha como modelo e confeiteira

Mãe solo, para dar conta das despesas, a sister já trabalhou com um pouco de tudo. Mas, atualmente, é modelo de lingerie e vende bolos. “A vida não é um morango, e eu só pareço ‘paty’ por fora. Tenho poucos clientes que são fiéis, e isso não paga as contas”, contou ao Gshow.

3. Pensou em ser eletricista

Trabalhar como eletricista já foi uma opção para a Fernanda. Isso porque, após assistir a vídeos na internet, ela aprendeu a fazer pequenos reparos em casa e chegou até a construir luminárias, que vendeu em feiras para ganhar uma renda extra. No entanto, quando pensou em cursar algo na área, foi desmotivada pelo ex-marido.

4. Foi bailarina performática

Em sua festa do líder, a modelo demonstrou toda a sua habilidade com a dança, mas isso não surgiu no programa. Fora do reality, ela foi bailarina performática e dançou ao lado de DJs famosos, inclusive na Sapucaí. “Era tudo muito lindo, com muito cristal, um monte de gente vibrando… Foram momentos de muito glamour em que eu me senti muito importante”, disse ao Gshow.

5. Sonha em ser apresentadora

Diante de tantas profissões, não dá para negar que Fernanda gosta de se arriscar. E uma das aventuras que ela deseja viver é tornar-se apresentadora de programa de TV ou, ainda, ser destaque em uma escola de samba.

Fernanda tem várias tatuagens, mas gosta de somente uma (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

6. Tem oito tatuagens

Em entrevista ao Gshow, Fernanda contou que tem oito tatuagens espalhadas pelo corpo, mas que não gosta de boa parte delas. A única pela qual ela ainda tem um apreço é o coqueiro, tatuado do lado direito do tronco. “Fiz com 17, 18 anos e tá aí, meio morto, meio apagado, mas é meu xodó”.

7. Tem habilidade com trabalhos manuais

Além da habilidade para construir luminárias e fazer bolos, a modelo também costura roupas, borda e cria peças artesanais, alguns de seus hobbies que também já ajudaram no setor financeiro.

8. Só tem crush internacional

Fernanda não tem nenhum crush brasileiro, pois considera os nacionais sem graça. “Eu gosto do Gerard Butler, ele é meu favorito. E o Mark Wahlberg, esse também é bom”, revelou ao Gshow.

9. É uma mulher de atitude

Ela é namorada do preparador físico Daniel Greg desde junho de 2023. Inclusive, pode ser considerada uma mulher de atitude. Antes de começar o relacionamento, quem tomou a iniciativa foi Fernanda, que chamou Daniel para conversar. Depois de alguns encontros, ele a pediu em namoro.

10. Participou do programa “Amor e Sexo”

Nas redes sociais, as pessoas resgataram uma antiga participação da confeiteira no programa “Amor e Sexo”, da TV Globo, em 2014. No vídeo, Fernanda fala com a apresentadora Fernanda Lima sobre marquinhas de sol.