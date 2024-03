Confira cuidados importantes antes de pintar o cabelo

Você tomou coragem, já escolheu a cor e decidiu que dessa vez vai colorir os cabelos e mudar o visual. Ótimo! Mas, antes disso, o primeiro passo é avaliar a saúde dos seus fios e testar se seu cabelo está preparado para receber a tintura.

“O ideal é realizar o teste de sensibilidade 24 horas antes de aplicar a coloração, para identificar com antecedência qualquer tipo de reação ao produto”, recomenda a hair stylist e make up artist Tahayane Sant’Anna.

Hidrate antes de mudar a cor

É fundamental que o cabelo esteja bem hidratado antes da tintura. Ter certeza sobre a cor que deseja usar também é importante. “Não é tão fácil e simples trocar a cor dos cabelos se a pessoa não gostar. Dependendo do caso, é necessário descolorir, e não são todos os cabelos que aguentam esse processo”, lembra Tahayane.

Por isso, converse com o cabeleireiro e deixe claro o que deseja. “É importante um bom diagnóstico, uma boa conversa, mostrar referências em revistas para que a cliente saiba qual cor será feita antes de começar o processo de mudança”, analisa o hair stylist Júlio Chaves.

Usar produtos que ajudam a proteger os fios no momento da descoloração é importante para cabelos loiros (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

Proteja os fios antes da coloração

Existem vários produtos no mercado que ajudam a proteger os fios no momento da coloração, mas cada cabeleireiro tem o seu preferido. “Indico, por exemplo, o Blond Plex, um sistema que protege os fios durante os processos de coloração e clareamento, tratando e recuperando-os de dentro para fora, em todas as suas camadas e em qualquer estado”, sugere Júlio Chaves. O produto é comumente usado em loiras que sofrem com cabelos quebradiços, mas pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, uma alternativa para descolorações e colorações mais saudáveis.

Dica de hidratação

Um cabelo saudável e bem hidratado é sempre bom, né? Mas, se for passar por um processo químico, é essencial. “O Bio Reconstrutor, da Olenka Cosméticos, devolve os nutrientes perdidos com o tempo e com os processos químicos, também prepara o cabelo para as próximas transformações”, indica o hair stylist Júlio Chaves.