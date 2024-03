5 dicas para recuperar cabelos com química

O uso excessivo de substâncias químicas no cabelo pode causar danos irreversíveis à estrutura capilar e, caso seja feito de forma recorrente e incorreta, os fios podem se tornar suscetíveis a quebras e quedas. Os danos não param por aí, segundo o Dr. Fraga Neto, dermatologista do Instituto Fraga de Dermatologia, esses componentes também podem irritar e afetar a saúde do couro cabeludo.

“É importante ressaltar os riscos de reações alérgicas graves no couro cabeludo e na face, além de problemas respiratórios relacionados ao uso de certas substâncias”, explica o médico, que ressalta que todos os tipos de substâncias químicas prejudicam de alguma forma a saúde capilar, dando ênfase para as tinturas à base de amônia e peróxido de hidrogênio e os alisamentos que contenham alisantes ácidos.

Por isso, a seguir, o dermatologista lista 5 dicas para você manter os cabelos saudáveis e evitar danos com substâncias químicas!

1. Utilize produtos adequados para o seu tipo de cabelo

O dermatologista explica que para ter um couro cabeludo saudável é crucial manter uma rotina de lavagem frequente, sempre escolhendo produtos adequados para o seu tipo de pele/cabelo.

2. Evite banhos quentes

É importante evitar banhos quentes e prolongados, o uso de secadores de cabelo próximos ao couro cabeludo e a exposição solar sem a proteção adequada (protetor solar e chapéu ou boné).

Aplicar produtos para hidratação ajuda a garantir a saúde dos cabelos (Imagem: puhhha | Shutterstock)

3. Faça hidratação regularmente

Para recuperar os fios danificados, podem ser feitas hidratações intensivas e cortes regulares das pontas duplas, tentando-se minimizar os danos até o crescimento completo do novo fio de cabelo saudável.

4. Fuja dos alisamentos e tinturas

Para minimizar os danos é essencial evitar a realização de alisamentos e tinturas de forma concomitante ou em intervalos próximos.

5. Tenha cuidado com ferramentas térmicas

É importante também ter certos cuidados com uso de ferramentas térmicas: utilizar protetores térmicos ao secar o cabelo e usar o secador na temperatura média, a uma distância mínima de 15-20 cm dos fios, além de sempre proteger o couro cabeludo e os fios de cabelo do sol.

Por Gabriela Andrade