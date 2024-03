3 dicas para utilizar a moda praia no dia a dia

Os biquínis e os maiôs não precisam esperar até as próximas férias para saírem do guarda-roupa novamente. É o que explica Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu (marca de roupas), que diz que a moda praia tem potencial para fazer parte de produções casuais, tanto para o dia quanto para a noite. Confira, a seguir, como fazer isso!

1. Transforme o biquíni em um novo cropped

Durante as idas à praia, a parte de cima do biquíni se torna uma espécie de cropped. A sugestão da especialista é trazer a mesma proposta para os looks casuais, mas com algumas simples adaptações. “Minha sugestão é mesclar o top com roupas mais amplas, seja um wide leg ou pantalona. Dessa forma, o resultado fica equilibrado e garante mais conforto para quem está usando. Uma terceira peça, como uma camisa de linho, por exemplo, também cai superbem nessa produção”, comenta Indira.

Sobre a modelagem do top, a coordenadora de estilo comenta que vai muito da escolha pessoal de cada um. “O modelo cortininha ainda segue sendo o queridinho nessas horas, graças a sua variedade de amarrações, mas, para quem prefere algo mais estruturado, as opções com bojo super funcionam”, reforça.

Utilizar o maiô como body garante um look estiloso (Imagem: DS Tkachuk | Shutterstock)

2. Utilize o maiô como body

Segundo Indira Magalhães, está liberado utilizar o maiô como body, pois essas são duas peças bem parecidas em questão de estrutura; o que muda é o tecido ou, em alguns casos, o feixe. Para ela, esse modelo é muito prático por garantir um look estiloso sem muito esforço, já que os maiôs costumam ter recortes bonitos.

“Na hora de escolher a peça para ambientes formais, é válido optar por versões mais fechadas. Caso a ideia seja usá-lo para uma saída à noite, ou mesmo em um evento mais descontraído durante o dia, abuse dos decotes, principalmente se eles forem na região das costas. Para a parte de baixo, um short mais larguinho ou até uma saia midi são escolhas certeiras”, recomenda a especialista.

3. Invista em acessórios

A coordenadora de estilo diz que alguns acessórios pensados para os dias de verão podem fazer parte de produções casuais para deixar os looks mais descontraídos. “As bolsas de palha ou ecobags, por exemplo, cumprem muito bem esse papel e dão um ar praiano e despojado para as composições do dia a dia, além de deixá-las mais alegres”, afirma.

Outro acessório que tem conquistado as fashionistas é o boné. Agora ele não cumpre apenas o papel de proteger o rosto do sol, porque já se tornou item essencial nas produções do dia a dia, inclusive em combinações com peças de alfaiataria, provocando uma quebra na seriedade que esse tipo de tecido traz. “Na hora de combiná-lo, vale praticamente tudo: vestidos, camisas, peças jeans. Basta entender o humor do dia e apostar na peça”, finaliza Indira Magalhães.

Por Carolina Miranda