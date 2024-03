10 dicas para se preparar para a redação do Enem

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) desempenha um papel crucial na avaliação dos participantes, refletindo a importância atribuída à habilidade de expressão escrita no contexto educacional. Essa prova não apenas avalia a capacidade do estudante de organizar ideias e argumentos, mas também busca verificar sua competência na aplicação das normas gramaticais e no desenvolvimento de uma análise crítica sobre temas de relevância social.

Por isso, Julia Ferreira, coordenadora de redação da plataforma Redação Nota 1000, lista 10 dicas para que você consiga se preparar para a redação do Enem. Confira!

1. Estude e compreenda o formato da redação do Enem

Familiarize-se com os critérios de avaliação como Língua Portuguesa, abordagem temática, coesão, coerência, argumentação e proposta de intervenção. Entendendo melhor o que é cobrado na prova, você conseguirá ser assertivo em seus estudos e se adequar às expectativas da banca.

2. Leia e analise exemplos de redações nota 1000

Veja redações exemplares de anos anteriores para compreender a estrutura e os elementos essenciais de uma boa redação. Com isso, você terá uma visão mais clara do que pode ser melhorado em seu texto para chegar à nota máxima.

3. Estude temas atuais

Mantenha-se atualizado sobre os acontecimentos e debates contemporâneos para estar preparado para escrever sobre diversos temas. Na redação do Enem, são cobrados assuntos referentes ao Brasil, então, compreender o que ocorre no país e as problemáticas associadas a isso contribui para que você tenha domínio sobre o tema e possa escrever com propriedade sobre ele.

4. Pratique a produção textual regularmente

Dedique tempo diário para escrever textos, seja sobre temas do cotidiano ou propostos em simulados. Com a prática, além de aprimorar e lapidar aspectos de Língua Portuguesa e enriquecer o seu vocabulário, você ainda consegue trabalhar a argumentação e melhorá-la. Lembre-se de que a prática leva à perfeição.

Busque auxílio dos professores para corrigir as redações e simulados (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

5. Peça feedback

Busque opiniões de professores sobre suas redações, identificando pontos fortes e áreas de melhoria. Unificando a prática com feedbacks, você pode melhorar eventuais pontos fracos e ainda compreender os seus pontos fortes para usá-los a seu favor no momento de elaborar o texto.

6. Reveja aspectos da norma culta

Realize uma revisão gramatical de seus textos, o que pode ser feito também com o auxílio de professores. A partir dos desvios identificados, procure revisar as regras ou palavras que causaram dúvidas, o que leva a um uso mais seguro do registro formal da língua, contribuindo para evitar desvios que possam diminuir sua nota no exame.

7. Simule o contexto de prova

Procure redigir ao menos parte de seus textos em uma situação similar à do dia da aplicação da prova, o que inclui ficar sem acesso a aparelhos eletrônicos e a anotações e também responder a outras questões em um tempo limitado. Desse modo, você criará mais familiaridade com a situação da prova e, além disso, observará, por exemplo, se prefere fazer a redação antes ou depois do restante do exame ou quanto tempo deve reservar para cada etapa.

8. Treine a construção de argumentos

Uma boa redação deve ser fundamentada em argumentos bem desenvolvidos e apoiados por evidências. Dessa maneira, é importante que você pratique a habilidade de defender seu ponto de vista, a qual é imprescindível à redação do ENEM.

9. Amplie seu repertório cultural

O ato de ler, assistir a filmes e séries e consumir cultura de outras formas, além de contribuir para sua formação como indivíduo, pode enriquecer sua redação. Ampliar seu repertório cultural permite enxergar tópicos sociais sob uma nova ótica e proporciona mais opções de referências sobre diversos temas para aplicar em suas redações. Uma dica extra é registrar dados, informações e exemplos que possam se relacionar a problemas contemporâneos no Brasil, pois esses podem corroborar seus argumentos.

10. Revisar e reescrever

Para melhorar a produção de escrita ao longo do tempo, é importante que você revise o seu texto, identificando os problemas e os méritos dele. Os ciclos de revisão e reescrita são oportunidades de aprendizado contínuo, pois possibilitam a identificação de áreas em que você pode melhorar e desenvolver suas habilidades de escrita ao longo do tempo.

Com isso você pode tornar mais claras e concisas as partes do texto que podem estar confusas ou mal formuladas. Treinando a veiculação das ideias de maneira mais eficaz. Além disso, com essa prática, você corrige os erros e aprimora o seu estilo de escrita, aperfeiçoando a sua produção textual.

Por Julia Vitorazzo