A escolha do nome para um cachorro é um momento especial para o tutor, pois se trata de uma oportunidade de expressar criatividade, carinho e personalidade. Nesse sentido, inspirar-se em artistas pop para batizar seu fiel companheiro pode adicionar um toque único e significativo a essa decisão. Assim, é possível não apenas homenagear artistas talentosos, mas também incorporar uma dose extra de estilo e originalidade à vida do seu animal de estimação.

Por isso, abaixo, confira 15 nomes para cachorros inspirados em artistas pop!

1. Elvis

Elvis Presley, o Rei do Rock, foi um ícone da música pop e do rock ‘n’ roll. Se o seu cachorro é cheio de energia e personalidade assim como Elvis no palco, esse nome é perfeito.

2. Madonna

Madonna é uma cantora, atriz e empresária conhecida como a Rainha do Pop, influente na cultura pop desde os anos 80. Para uma fêmea elegante e cheia de atitude, esse nome reflete charme e personalidade.

3. Bowie

David Bowie foi um camaleão musical, inovador e icônico na cena do rock, pop e eletrônico. Para um cãozinho com uma personalidade única e versátil, assim como o artista foi em sua carreira, esse nome é certeiro.

4. Adele

Adele é uma renomada cantora britânica, conhecida por sua poderosa voz e emocionantes baladas. É um nome ideal para uma cadela dócil e amorosa, assim como as músicas tocantes da artista.

Jagger é um nome perfeito para um cão cheio de energia (Imagem: bbernard | Shutterstock)

5. Jagger

Mick Jagger, o carismático líder dos Rolling Stones, é uma lenda do rock. Se o seu cãozinho também tem muita energia com um toque de rebeldia, esse é um nome que se encaixa perfeitamente.

6. Cher

Cher é uma diva do pop, cantora, atriz e ícone fashion com uma carreira que abrange décadas. É um nome ideal para uma fêmea com uma personalidade forte e cativante, assim como a artista.

7. Prince

Prince foi um virtuoso músico e ícone do pop, conhecido por sua originalidade e talento musical. Se o seu cachorro tem uma presença majestosa e um toque de charme, esse nome é uma escolha perfeita.

8. Rihanna

Rihanna é uma cantora, atriz e empresária conhecida por seu estilo ousado e hits globais. É um ótimo nome para uma fêmea cheia de estilo e atitude, assim como a artista, moderna e fashion.

Homenageie a paz e a poesia ao batizar seu cãozinho com o nome John Lennon, em tributo ao icônico membro dos Beatles (Imagem: New Africa | Shutterstock)

9. Lennon

John Lennon foi um dos membros fundadores dos Beatles, conhecido por suas letras poéticas e visão pacifista. É um nome perfeito para um cãozinho tranquilo e amoroso, em homenagem a um dos grandes músicos da história.

10. Shakira

Shakira é uma cantora, compositora e dançarina colombiana famosa por sua voz única e habilidades de dança. É um nome ideal para uma fêmea cheia de ritmo e energia, assim como a artista latina.

11. Stevie

Stevie Wonder é um lendário músico e compositor, cego desde a infância, conhecido por suas habilidades musicais excepcionais. É um nome perfeito para um cachorro com uma personalidade cativante e talentos únicos.

12. Ariana

Ariana Grande é uma cantora e atriz famosa por sua voz poderosa e presença no cenário pop contemporâneo. Ótimo nome para uma cadela pequena, mas cheia de energia e carisma, assim como a artista.

Usher pode ser uma boa opção de nome para um cachorro elegante (Imagem: Katsiaryna Pakhomava | Shutterstock)

13. Usher

Usher é um cantor e dançarino renomado, conhecido por seus hits e habilidades no R&B e pop. É um bom nome para um cachorro com movimentos elegantes e um toque de charme.

14. Selena

Selena Quintanilla foi uma cantora e ícone da música texana, conhecida como a “Rainha da Tejano Music”. É um bom nome para uma fêmea com graça e personalidade cativante, em homenagem a uma artista inesquecível.

15. Bono

Bono é o vocalista da banda U2, conhecida por suas músicas impactantes e ativismo social. Nome bacana para um cachorro com uma presença marcante e uma alma solidária, em homenagem a um dos grandes nomes da música.