Veja a diferença entre animais selvagens, exóticos e domésticos 

A classificação dos animais em selvagens, silvestres, exóticos, domésticos e sinantrópicos é crucial para compreender a diversidade e as diferentes relações que os seres humanos mantêm com a fauna. Isso porque cada categoria reflete características específicas relacionadas ao habitat, comportamento e à interação com as comunidades humanas.

No entanto, é comum observar confusões entre essas classificações, o que pode resultar em tratamentos e legislação inadequados ou, até mesmo, riscos à biodiversidade e saúde pública. Entender as diferenças entre esses grupos promove a conservação de espécies selvagens, o manejo adequado de animais domésticos, o controle de espécies sinantrópicas e a regulamentação da presença de animais exóticos.

Por isso, abaixo, entenda o que são os animais selvagens, silvestres, exóticos, domésticos e sinantrópicos!

1. Animais selvagens

O urso é classificado como um animal selvagem (Imagem: Sergey Uryadnikov | Shutterstock)

Animais selvagens referem-se àqueles que vivem em seu ambiente natural, não domesticados ou manipulados por intervenção humana. Eles habitam ecossistemas variados, como florestas, savanas, desertos, oceanos etc. Além disso, possuem comportamentos naturais adaptados à sobrevivência na natureza. Exemplos: tigres, leões, elefantes, ursos, entre outros.

2. Animais silvestres

O tucano é considerado um animal selvagem (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock)

Conforme o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), animais silvestres são aqueles que vivem naturalmente em ambientes não domesticados, como ambientes selvagens, mas também podem ser encontrados em parques e reservas naturais, incluindo áreas preservadas pelo homem. Além disso, mantêm comportamentos naturais, mas podem ser influenciados pela presença humana. Exemplos: aves migratórias, cervos, coelhos, entre outros.

3. Animais exóticos

A iguana verde é considerada um animal exótico (Imagem: vitaprague | Shutterstock)

Segundo o IBAMA, animais exóticos tratam-se daqueles não nativos da região onde são encontrados. Geralmente, estão ali devido à importação ou introdução no local por ação humana. Podem adaptar-se a diferentes ambientes, muitas vezes fora de sua área de origem. Além disso, apresentam comportamentos distintos devido às condições do novo ambiente. Exemplos: píton birmanesa (em áreas não nativas), iguana verde (fora de seu habitat natural), entre outros.

4. Animais domésticos

Cachorro e gato são considerados animais domésticos (Imagem: schubbel | Shutterstock)

Conforme o IBAMA, animais domésticos são aqueles que foram domesticados e criados em convívio próximo com os seres humanos ao longo do tempo. Inclusive, vivem em ambientes controlados pelos indivíduos, como casas, fazendas ou cidades. Além disso, desenvolvem comportamentos específicos relacionados à convivência com humanos. Exemplos: cães, gatos, galinhas, vacas, entre outros.

5. Animais sinantrópicos

O rato é considerado um animal sinantrópico (Imagem: Paulpixs | Shutterstock)

Animais sinantrópicos têm forte associação com ambientes humanos, adaptando-se e prosperando em áreas urbanas ou próximas a assentamentos humanos. Isto é, preferem ambientes modificados pelo homem, como cidades, vilarejos e áreas agrícolas. Ainda, demonstram uma habilidade notável para se adaptar às condições urbanas, muitas vezes se alimentando de resíduos humanos. Exemplos: pombos, ratos, baratas, moscas e outros insetos.