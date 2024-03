4 cuidados para manter cabelos ruivos bonitos e saudáveis

O cabelo ruivo, seja natural ou tingido, demanda atenção especial para mantê-lo bonito e saudável. Devido à sua pigmentação única, eles são mais propensos a desbotamento, perda de brilho e ressecamento. Para preservar a vivacidade dessa tonalidade, é essencial adotar uma rotina de cuidados específicos. Por isso, a hair stylist Tamara Zavareze, do Fil Hair & Experience, dá dicas de como manter os cabelos saudáveis da forma correta. Confira!

1. Utilize produtos específicos

O uso de produtos específicos é fundamental para manter a beleza dos cabelos, principalmente quando o ruivo não é natural. “É importante usar produtos específicos para cabelos tingidos, isso ajuda a prevenir o desbotamento. Vale lembrar que as colorações ruivas tingidas são as nuances mais sensíveis aos desbotamentos. As linhas específicas para cabelos coloridos têm tecnologias antioxidantes que previnem o desbotamento”, explica a hair stylist.

Mesmo para quem possui os fios ruivos naturais, os produtos específicos são essenciais. A especialista aponta que apesar de não ter passado por um processo químico para adquirir a cor, a nutrição dos fios precisa ser realizada pelos danos causados aos cabelos no dia a dia.

O ideal é não lavar os cabelos todos dias e optar sempre pela água fria (Imagem: BigPixel Photo | Shutterstock)

2. Cuidados com a lavagem

A especialista recomenda não lavar o cabelo todo dia, já que os pigmentos acabam sendo perdidos a cada lavagem. “Procure lavar sempre com água fria, já que a água quente favorece o desbotamento, além de aumentar as chances de ressecamento dos fios. O mesmo acontece com a água do mar e o cloro da piscina”, afirma a hair stylist.

Vale ressaltar que a água do mar e o cloro de piscina contribuem para o ressecamento da gordura dos fios, conhecido também como camada hidrolipídica. Por este motivo, Tamara recomenda o uso do filtro solar e do leave-in, produtos que ajudam a proteger o cabelo da agressão dos raios solares e do calor.

3. Hidratação para fios mais saudáveis

Além de contribuir para uma boa aparência dos fios, a hidratação é importante para a saúde do cabelo. “É extremamente necessário caprichar na hora de realizar a hidratação capilar, que fará os fios continuarem saudáveis e com a cor mais vibrante. O ideal é hidratar em todos os retoques e fazer uma boa manutenção em casa, utilizando máscara uma ou duas vezes na semana”, afirma Tamara.

4. Corte

Em conjunto com os hábitos saudáveis, a hair stylist recomenda o corte a cada 3 ou 6 meses das pontas do cabelo. De acordo com a especialista, isso ajuda a manter as pontas saudáveis e evitar o afinamento.

Por Carolina Ribeiro