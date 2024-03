Ao optar por refeições fitness, é possível desfrutar de pratos que não apenas contribuem para a manutenção de uma dieta saudável, mas também estimulam o paladar com sabores incríveis. A grande vantagem é que muitas dessas receitas podem ser facilmente preparadas em casa, permitindo o controle total sobre os ingredientes e processos culinários. Por isso, a seguir, confira 5 receitas fitness e saborosas para começar a semana!

Hambúrguer de feijão-vermelho

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-vermelho

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão, cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio. Assim que a panela pegar pressão, cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão da panela sair, retire a tampa, escorra a água e deixe o feijão esfriar.

Em um processador, bata o feijão, a cebola e o alho e transfira para um recipiente até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano e misture até ficar homogêneo. Leve a massa à geladeira por 30 minutos. Após, modele os hambúrgueres e coloque-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Vire os hambúrgueres na metade do tempo. Sirva em seguida.

Frango com brócolis (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock)

Frango com brócolis

Ingredientes

500 g de filé de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e doure metade da cebola picada. Em seguida, acrescente o brócolis e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com a água e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve os brócolis. Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e limão. Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho e o restante da cebola. Adicione os filés de frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, adicione os brócolis, misture bem e sirva a seguir.

Salada de repolho com beterraba

Ingredientes

2 xícaras de chá de repolho cortado em fatias

1/2 beterraba descascada e cortada em fatias

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

2 colheres de sopa de coentro picado

1 colher de sopa de alecrim picado

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de vinagre branco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, disponha o repolho, a beterraba, a cebola, o coentro e o alecrim. Tempere a salada com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino e leve à geladeira por 3 horas. Após, salpique com a castanha-do-pará e sirva em seguida.

Ravióli recheado com berinjela (Imagem: Eivaisla | Shutterstock)

Ravióli recheado com berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos pequenos

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de nozes picadas

1 1/2 de chá de tofu amassado

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 dentes de alho amassados

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manjericão picado

3 xícaras de molho de tomate caseiro

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e de arroz, os ovos e 1 pitada de sal. Misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, embrulhe a massa em um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire a massa da geladeira e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Em seguida, acrescente a berinjela e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as nozes e o tofu e refogue por 5 minutos. Reserve. Disponha a massa em uma superfície lisa e abra com a ajuda de um rolo. Depois, corte em quadrados do tamanho desejado, coloque o recheio no centro, dobre a massa ao meio e feche bem as extremidades. Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente o ravióli e uma pitada de sal e cozinhe até que fique al dente. Em outra panela, aqueça o molho de tomate em fogo médio por 4 minutos. Escorra o ravióli, coloque em um prato, cubra com o molho de tomate e salpique com o manjericão. Sirva em seguida.

Peixe assado com vinho branco

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

1 xícara de chá de vinho branco

2 cebolas cortadas em rodelas

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de coentro picado

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Em seguida, regue o peixe com o vinho branco e salpique a salsinha e o coentro. Leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire os filés da geladeira e transfira-os para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Disponha as cebolas em volta do peixe e as folhas de louro por cima. Regue os filés com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Sirva em seguida.