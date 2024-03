3 orações para o Dia de São Valentim

O Dia de São Valentim é comemorado anualmente em 14 de fevereiro em diversos países, como: Estados Unidos, Canadá, França e Austrália. Também conhecido como o ‘Dia dos Namorados’, a data é celebrada entre os casais apaixonados, que dedicam o momento para presentear os parceiros e festejar a união. E uma curiosidade sobre a comemoração é a relação do santo com o período.

Segundo a crença, este dia foi escolhido por ser a data em que São Valentim, sacerdote italiano da igreja católica, foi condenado à morte por defender o direito dos soldados do Império Romano de se casarem. Na época, o imperador Cláudio II acreditava que os soldados que tinham um relacionamento sério eram piores em combate e proibiu os matrimônios. Então, Valentim decidiu realizar casamentos escondidos, mas foi descoberto e preso.

A origem dos cartões de Valentine’s Day

De acordo com a história, após ser preso, São Valentim teria se apaixonado por uma mulher e, para declarar o seu amor, escrevia cartas para ela, assinando como “do seu Valentim”. Daí surgiu a famosa tradição de escrever bilhetes apaixonados, que conquistou enamorados ao redor do mundo.

São Valentim no Brasil

Apesar de ser uma celebração bastante conhecida, o ‘Dia de São Valentim’ não é comemorado no Brasil. Isso porque o costume faz parte dos países anglo-saxões, antigas colônias e domínios do Reino Unido, que conquistou pouco espaço em território brasileiro. Em contrapartida, o Dia dos Namorados é festejado anualmente no país em 12 de junho, véspera de Santo Antônio, o santo casamenteiro.

Orações a São Valentim são dedicadas ao amor (Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock)

Orações para São Valentim

A seguir, confira 3 orações poderosas para clamar por São Valentim

1. Oração a São Valentim para encontrar um amor

São Valentim, padroeiro do amor,

lança os teus olhos bondosos sobre mim.

Impede que as heranças emocionais dos meus ascendentes

e quaisquer erros que eu tenha cometido no passado

perturbem a minha vida afetiva.

Desejo ser feliz e fazer os outros felizes.

Ajuda-me a entrar em sintonia

com a minha alma gêmea,

para que possamos desfrutar do amor,

abençoados pela Providência Divina.

Peço a tua intercessão poderosa,

junto a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

2. Oração para se reconciliar com a pessoa amada

Ó, Jesus Cristo, salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo; que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério; que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam; peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de curar os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém!

3. Oração para ter saúde

Jesus Cristo, Salvador Nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo, que curastes cegos, surdos, mudos e paralíticos; que curastes o menino que sofria de ataque e caía na água e no fogo; que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério; que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam; peço-vos, por intermédio de São Valentim, a quem destes o poder de curar os que sofrem de desmaios e ataques, livrai-nos de epilepsia.

São Valentim, peço-vos especialmente que restituais a saúde a (dizer o nome do doente). Fortalecei lhe a fé e a confiança. Dai-lhe coragem, ânimo e alegria nesta vida, para que possa render-Vos graças a Vós, São Valentim e adorar a Cristo, o divino médico do corpo e da alma.

São Valentim, rogai por nós. Amém!