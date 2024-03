6 receitas de tortas salgadas sem glúten

As tortas salgadas são perfeitas para saciar a fome em qualquer hora do dia, inclusive para quem é intolerante ao glúten e deseja uma refeição completa sem a substância. Isso porque, além de saborosas e macias, elas permitem substituições para agradar diversos paladares, tanto na massa quanto no recheio. E o melhor de tudo: caem bem com acompanhamentos como saladas, purê e até legumes salteados para tornar a sua alimentação ainda mais gostosa.

A seguir, confira 6 receitas salgadas de tortas sem glúten para você experimentar e incluir no cardápio!

Torta de frango com milho–verde

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de café de sal

1/2 xícara de chá de azeite

1 gema de ovo para pincelar

Recheio

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

250 g de peito de frango sem osso, cozido e desfiado

1 colher de sopa de amido de milho

300 ml de caldo de frango

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de cenoura ralada

Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma massa homogênea. Divida a massa em duas partes iguais, disponha uma delas sobre uma assadeira (com fundo removível) untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, cubra o fundo e as laterais e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado, o amido de milho e o caldo de frango e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre. Junte o milho-verde, a cenoura e o cheiro-verde e mexa para incorporar. Tempere com sal e desligue o fogo.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio sobre a massa e espalhe bem. Cubra com o restante da massa e pressione as laterais para fechar. Pincele com o ovo e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de liquidificador com peito de peru

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

4 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

Óleo para untar

Amido de milho para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de peito de peru picado

1 tomate sem semente e picado

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1/4 de xícara de chá de ervilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes líquidos da massa e bata até ficar homogêneo. Adicione a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e bata novamente até incorporar. Acrescente o amido de milho e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha metade da massa sobre uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com amido de milho. Em um recipiente, misture os ingredientes do recheio e coloque-os sobre a torta e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Torta de espinafre com alho-poró (Imagem: Puzurin Mihail | Shutterstock)

Torta de espinafre com alho-poró

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de chá de água

1/2 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

2 maços de espinafre sem talo picados

1/2 talo de alho-poró picado

500 g de tofu

Suco de 1/4 limão

1/2 colher de sopa de fermento químico

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture bem. Aos poucos, adicione o azeite e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Após, disponha a massa sobre uma assadeira com fundo removível, untada com azeite e farinha de arroz, cubra todo o fundo e as laterais e, com a ajuda de um garfo, faça furos na base. Leve ao freezer por 10 minutos. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o espinafre e o sal e leve ao fogo baixo para refogar até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o tofu, o suco de limão, o azeite e o sal e bata bem. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho-poró e cozinhe até murchar. Acrescente o espinafre reservado e misture bem. Por último, adicione o creme com tofu reservado e mexa até incorporar.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, disponha o recheio sobre a massa e espalhe bem. Leve a torta ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Torta de cebola

Ingredientes

Massa

2 ovos

1/2 xícara de leite sem lactose

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Recheio

4 cebolas cortadas em fatias finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 ovos

1/2 xícara de creme de leite sem lactose

Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, bata os ovos até ficar homogêneo e adicione o leite e o azeite de oliva. Misture bem. Adicione as farinhas de amêndoas e de arroz e misture até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa na forma untada com azeite e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as cebolas à frigideira e refogue até ficarem douradas e caramelizadas, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma tigela média, bata os ovos até ficarem homogêneos e adicione o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e misture.

Montagem

Espalhe as cebolas uniformemente sobre a massa na forma. Despeje a mistura de ovos e creme de leite sobre as cebolas. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Sirva em seguida.

Torta de atum e vegetais

Ingredientes

Massa

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite de coco

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/4 de xícara de chá de farinha de amaranto

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Recheio

400 g de atum em óleo escorrido

em óleo escorrido 1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura ralada

1 cebola picada

1 xícara de chá de milho-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, bata os ovos até ficarem homogêneos e adicione o leite de coco e o azeite de oliva. Misture bem. Adicione as farinhas de grão-de-bico e amaranto à mistura de ovos e misture até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje metade da massa na forma untada com azeite e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a abobrinha, a cenoura e o milho-verde à frigideira e refogue até que os legumes estejam macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o atum aos legumes refogados e reserve.

Montagem

Distribua o recheio de atum e legumes sobre a massa na forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 35 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Sirva em seguida.

Torta de tomate seco e manjericão

Ingredientes

Massa

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Recheio

1 xícara de chá de tomates secos hidratados e picados

1 xícara de chá de folhas de manjericão picadas

1 cebola picada

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, bata os ovos até ficarem homogêneos e adicione o leite de amêndoas e o azeite de oliva. Misture bem. Adicione as farinhas de amêndoas e de arroz e misture até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje metade da massa na forma untada com azeite e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os tomates secos e o manjericão e refogue por alguns minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Montagem

Distribua o recheio de tomate seco e manjericão sobre a massa e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 35 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Deixe esfriar um pouco antes de servir.