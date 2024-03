5 erros comuns no uso da vírgula para evitar

A pontuação é um dos elementos fundamentais na construção textual. Responsáveis por garantir clareza e coerência na escrita, os sinais funcionam como uma espécie de sinalização e guia ao leitor. Nesse contexto, a vírgula é muito importante, pois seu uso correto evita ambiguidades e equívocos na comunicação escrita.

Para que serve a vírgula?

A vírgula serve para separar termos dentro de uma frase, indicando uma pausa breve na entonação. Além disso, também pode ser usada para separar elementos em uma lista ou orações coordenadas e indicar uma interrupção no discurso.

No entanto, a falta ou o excesso de vírgulas pode causar confusão no sentido da frase, alterando seu significado ou tornando-a ambígua. Por isso, é importante entender as regras gramaticais para o uso correto, bem como aplicá-la de forma consciente em textos escritos.

Erros para evitar

A seguir, o doutor em letras Pablo Jamilk, que compartilha dicas de português na internet, lista os erros mais comuns ao usar a vírgula. Veja!

1. Vírgula respiratória

Não existe ensinamento mais errado em relação ao emprego da vírgula do que você dizer que precisa “empregá-la para respirar na frase”.

Empregar a vírgula corretamente evita ambiguidade (Imagem: Mimagephotography | Shutterstock)

2. Colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo

Trata-se do erro mais comum que as pessoas cometem. Veja os exemplos:

O carro vermelho, bateu no poste (errado);

O carro vermelho bateu no poste (certo).

3. Colocar a vírgula após o “QUE”

Só se usará essa vírgula quando houver uma sentença intercalada. Veja o exemplo:

O juiz disse que, estava no galpão (errado);

O juiz disse que, após a reunião, estaria no galpão (certo).

4. Colocar a vírgula entre verbos e seus complementos

Quando verbo e complemento aparecem juntos, eles não devem ser separados por vírgula. Veja o exemplo:

Os italianos trouxeram, muitos costumes para o Brasil (errado);

Os italianos trouxeram muitos costumes para o Brasil (certo).

5. Colocar a vírgula antes de “e”

Quando ocorre uma enumeração de elementos, a vírgula não deve ser empregada antes da conjunção “e”. No entanto, quando essa conjunção estiver entre duas orações com sujeitos diferentes, a vírgula deve ser utilizada. Veja o exemplo:

Compramos leite, manteiga, e café para o café da manhã (errado);

Compramos leite, manteiga e café para o café da manhã (certo).

Manuel comprou leite e Julia comprou café (errado);

Manuel comprou leite, e Julia comprou café (certo).

Por Rodrigo Almeida