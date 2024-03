Conheça as características geográficas do Brasil

Localizado na América do Sul, o Brasil é um dos maiores países do mundo, com 8.514.876 km² de área (só perde para Rússia, Canadá, China e Estados Unidos). Ele é constituído por 26 estados e o Distrito Federal. Possui, portanto, uma diversificada gama de relevo, clima e vegetação. Veja a seguir um pouco mais sobre as características do país.

Relevo brasileiro

O solo brasileiro tem formação muito antiga e está situado sobre uma grande placa tectônica (dobramentos modernos), tendo, assim, fraco impacto com colisões entre placas (tectonismo). Seu desenho resulta de vários ciclos climáticos e é caracterizado por baixas altitudes.

Clima brasileiro

Devido à grande extensão do território brasileiro, temos variações entre a Linha do Equador até um pouco mais abaixo do Trópico de Capricórnio. Com isso, o Brasil possui os seguintes climas:

Equatorial: quente e úmido na Amazônia;

quente e úmido na Amazônia; Tropical: quente e semiúmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno na maior parte do país;

quente e semiúmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno na maior parte do país; Semiárido: chuvas irregulares e mal distribuídas no sertão do Nordeste;

chuvas irregulares e mal distribuídas no sertão do Nordeste; Subtropical: mais quente no verão e mais frio no inverno, com chuvas o ano todo nas regiões Sul e Sudeste;

mais quente no verão e mais frio no inverno, com chuvas o ano todo nas regiões Sul e Sudeste; Litorâneo: úmido desde o Rio Grande do Norte até São Paulo.

Mapa do clima brasileiro

Não podemos deixar de mencionar as massas de ar que influenciam o clima brasileiro, como a Massa Equatorial Atlântica (quente e úmida), a Massa Tropical Atlântica (quente e úmida) e a Massa Polar Atlântica, que incide na subdivisão do clima tropical, gerando o “tropical de altitude”, o qual, devido à ação destas últimas nas partes mais elevadas (entre 800 e 1.000 m de altitude), intensifica o verão e o inverno.

Vegetação do Brasil é rica e diversificada (Imagem: tereza ferreira | Shutterstock)

Vegetação brasileira

O país possui uma vegetação rica e diversificada, podendo ser dividida em:

Floresta Amazônica

É uma floresta equatorial em sua grande maioria. Em função da biodiversidade e importância, foi apelidada de “o pulmão do mundo”. O ecossistema é frágil e a floresta vive do próprio ciclo, com ambiente úmido e chuvas abundantes. É cortada pela maior bacia hidrográfica do mundo, o Rio Amazonas.

Caatinga

Com enorme biodiversidade, cobre solos relativamente férteis. Apresenta plantas espinhosas e com poucos nutrientes, mas que contrasta com o colorido das flores emergentes no período chuvoso.

Cerrado

É composto basicamente por árvores típicas relativamente baixas e com casca grossa. Também apresenta tapetes formados por gramíneas e arbustos que, originalmente, cobriam 25% do território brasileiro, mas que perderam espaço para a agricultura e pecuária.

Mata Atlântica

É uma floresta latifoliada tropical que apresenta uma rica biodiversidade. Ela foi muito devastada nos últimos anos pela extração da madeira, poluição e pelo plantio de cana-de-açúcar.

Pantanal

É o ecossistema com a maior área alagada do planeta. Apresenta uma rica biodiversidade, porém a interferência do homem, com implantação de pastagens artificiais e exploração da área da mata, prejudicou essa vegetação.

Pampas

Apresenta vegetação rasteira e de pequenos arbustos distantes uns dos outros. Ela se estende na região sul como um tapete verde por mais de 200.000 km², formando os Pampas Gaúchos. A erosão se dá nesta área pela má utilização do solo e pela agricultura e pecuária, muitas vezes tendo como consequência a desertificação.

Outras vegetações

Em menor dimensão com relação às outras vegetações do Brasil, ainda tem a Mata dos Cocais, que possui menos de 3% da área total do país. Essa vegetação produz babaçu (principal atividade econômica), carnaúba e buriti. Ela fica localizada nos estados do Maranhão, Piauí e norte do Tocantins.

Outra vegetação de pequeno porte que o Brasil apresenta é a Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais, uma floresta subtropical onde predomina a araucária (árvore totalmente aproveitável). Essa vegetação fica localizada nas regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O Brasil ainda conta com a vegetação litorânea, distribuída na extensa costa brasileira – cerca de 8.000 km². Ela possui uma grande diversidade de paisagens, como dunas, ilhas, recifes, costões rochosos, baías, estuários, brejos, falésia e mangues, sendo que no último predomina o extrativismo.

