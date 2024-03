5 grandes lançamentos no Prime Video em março

O catálogo do Prime Video é conhecido por sua constante atualização, oferecendo aos assinantes uma ampla gama de opções para todos os gostos. Entretanto, este mês de março se destaca como uma verdadeira celebração para os amantes do cinema. Desde a fascinante vida da icônica artista Frida Kahlo até a ação eletrizante do clássico repaginado “Matador de Aluguel”, a seleção de lançamentos promete agradar a diversos públicos.

Por isso, confira, a seguir, os 5 lançamentos mais esperados deste mês!

Laurie enfrenta o retorno do mal em “Halloween Ends” (Imagem: Reprodução Digital | Universal Studios)

1. Halloween Ends (01/03)

Em “Halloween Ends”, quatro anos após os eventos de “Halloween Kills: O Terror Continua” (2021), Laurie (Jamie Lee Curtis) tenta levar uma vida normal com sua neta. Isso porque o vilão e assassino Michael Myers desaparece da cidade em que elas moram e, por causa disso, Laurie decide deixar para trás o medo e a raiva.

No entanto, quando um assassinato choca a cidade, ela se vê forçada a enfrentar o mal mais uma vez. Laurie une forças com outros para deter a violência, mas agora está determinada a encerrar de uma vez por todas a ameaça de Myers, promovendo a paz definitiva em sua vida e na cidade.

Em “Ricky Stanicky”, um ator contratado interpreta um personagem inventado por dois amigos (Imagem: Reprodução Digital | Footloose Productions e Smart Entertainment)

2. Ricky Stanicky (07/03)

Uma pegadinha adolescente resulta em um incêndio acidental na casa de um vizinho, levando os meninos a criarem um bode expiatório fictício: Ricky Stanicky. Duas décadas depois, eles ainda usam esse personagem como desculpa. Quando suas esposas insistem em conhecer Ricky, eles recorrem à contratação de um ator (John Cena) para dar vida a essa figura imaginária.

Em “Super Mario Bros. – O Filme”, acompanhamos uma jornada épica pelos Reinos dos Cogumelos (Imagem: Reprodução Digital | Universal Studios)

3. Super Mario Bros. – O Filme (08/03)

“Super Mario Bros. – O Filme” é baseado na série de videogames Super Mario Bros da Nintendo. Quando Luigi (Charlie Day) é sequestrado por Bowser (Jack Black), Mario (Chris Pratt) embarca em uma aventura perigosa pelo Reino dos Cogumelos para resgatá-lo. Com a ajuda de amigos como a Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Toad (Keegan-Michael Key) e Donkey Kong (Seth Rogan), ele enfrenta desafios épicos e utiliza seus poderes especiais para restaurar a paz no reino.

“Frida” explora a mente e a vida da artista mexicana (Imagem: Reprodução Digital | DaVinci Resolve Studio e Blackmagic Cloud)

4. Frida (14/03)

A vida fascinante de Frida Kahlo por meio de seus próprios escritos, em uma animação deslumbrante inspirada em sua obra. Esta jornada única mergulha na mente e no coração da icônica artista, revelando suas lutas, paixões e resiliência. Uma experiência cinematográfica que celebra a força criativa de uma mulher que desafiou convenções e deixou um legado eterno na história da arte.

Em “Matador de Aluguel”, acompanhamos um emocionante remake do clássico de 1989 (Imagem: Reprodução digital | Silver Pictures)

5. Matador de Aluguel (21/03)

Um remake eletrizante do clássico “Matador de Aluguel”, de 1989, agora com Jake Gyllenhaal como protagonista. Ele interpreta um ex-lutador de UFC que assume o papel de segurança em uma estalagem aparentemente tranquila nas Florida Keys, arquipélago no Sul da Flórida, nos EUA. Porém, o rapaz logo se vê envolvido em uma trama complexa em que nada é o que parece neste paraíso tropical.