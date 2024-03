5 lançamentos especiais do Disney+ em março

O mês de março traz consigo uma empolgante onda de novidades no catálogo do Disney+. Os amantes de entretenimento podem aguardar ansiosamente pela chegada de novos filmes, séries e documentários, prometendo experiências cativantes para todos os públicos.

Para quem aprecia documentários, entra no catálogo “Rainhas do Mundo Animal”, que mostra que o nome “Mãe Natureza” não é por acaso. Já para os fãs de Taylor Swift que não puderam ir ao show ou que só querem matar a saudade, estreia o filme-concerto “The Eras Tour”, que foi sucesso de bilheteria.

A seguir, confira um pouco mais sobre esses e outros lançamentos!

Na série “Rainhas do Reino Animal”, vemos a natureza com os olhos das líderes fêmeas (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

1. Rainhas do Reino Animal (05/03)

Narrada pela atriz Angela Bassett e produzida por mulheres de diversas partes do mundo, a série apresenta o mundo animal pela visão das líderes femininas da natureza e mostra tudo aquilo que elas são capazes de fazer para proteger seu bando. Cada episódio mostra matriarcas, desde chimpanzés até abelhas da Costa Rica, além de leoas e elefantes da Savana.

No documentário “Até Outra Vida: Os Atentados de Atocha”, pode-se ver os eventos trágicos do atentado de 11 de março de 2004 (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

2. Até Outra Vida: Os Atentados de Atocha (13/03)

O documentário retrata o atentado de 11 de março de 2004 em Madrid, que deixou a Espanha em estado de choque e luto. Três dias antes das eleições gerais espanholas, pela manhã, o grupo terrorista Al Qaeda explodiu uma série de bombas em três estações de metrô que estavam cheias, matando 200 pessoas e deixando mais de 1.500 feridas.

Adaptado do livro de Manuel Jabois, a série tem como figura central Gabriel Montoya Vidal, conhecido como Baby, que desempenhou papel fundamental na logística dos explosivos e seu testemunho foi decisivo no julgamento em 2007. Além de trazer os relatos dos sobreviventes, familiares das vítimas e autoridades envolvidas na investigação, a produção mostra as consequências emocionais e sociais após a tragédia.

O sucesso “The Eras Tour (Taylor’s Version)” promete encantar os fãs de Taylor Swift também no streaming (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

3. The Eras Tour (Taylor’s Version) (15/03)

“The Eras Tour: Taylor’s version” chega ao Disney+ após sucesso no cinema, tendo arrecadado US$ 261,6 milhões de bilheteria e se tornando o filme-concerto mais lucrativo da história do cinema, ultrapassando “This is it” de Michael Jackson. A produção tem quatro canções adicionais e mostra com detalhes a jornada do Eras Tour, que homenageou 17 anos de carreira de Taylor Swift e as 10 eras de sucesso da cantora, com performances que encantaram o público. O longa conta também com uma apresentação exclusiva do single “Cardigan”.

Para matar a saudade, “X-Men ’97” chega ao Disney+ com episódios inéditos (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

4. X-Men ’97 (20/03)

Depois de diversos adiamentos, “X-Men 97” chega ao streaming e promete trazer de volta a magia da série que fez imenso sucesso nos anos 90 e apresentou ao público os personagens do X-men. Com 10 novos episódios, que seguem a partir do ponto em que a antiga série terminou, os fãs da Marvel podem acompanhar as aventuras dos mutantes que agora são liderados por Magneto, após a morte do professor Xavier.

“Nell, a Renegada” acompanha a história de uma mulher acusada injustamente de homicídio (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

5. Nell, a Renegada (29/03)

A série acompanha Nell Jackson (Louisa Harland), acusada injustamente de homicídio e forçada a fugir com as suas irmãs. Ao receber poderes de um espírito mágico chamado Billy Blind (Nick Mohammed), ela ultrapassa barreiras para planejar um golpe contra a Rainha e limpar seu nome.

Criada por Sally Wainwright vencedora do BAFTA por “Happy Valley”, conhecida por dar vida a personagens femininas fortes que desafiam os padrões, a produção traz uma história envolvente e com uma protagonista diferente do que estamos acostumados a ver.