7 elementos para compor a decoração contemporânea

A decoração contemporânea é uma ótima opção para quem gosta de simplicidade e funcionalidade, mas deseja ambientes com estilo e personalidade. Além disso, ela se destaca por sua capacidade de se adaptar às mudanças de tendências ao longo do tempo, incorporando elementos inovadores sem perder a elegância.

Por isso, a seguir, confira alguns elementos que podem ajudar a compor a decoração contemporânea na sua casa.

1. Formas geométricas e linhas retas

A utilização de formas geométricas e, mais especificamente, de linhas retas é uma das características mais marcantes da decoração contemporânea. Elas conseguem atribuir personalidade ao ambiente e estão presentes de variadas maneiras: no mobiliário, em itens decorativos, em portas e janelas etc.

2. Cores neutras

O estilo contemporâneo valoriza a utilização de cores neutras, como branco, cinza, preto, bege e marrom. A designer de interiores Larissa Santo recomenda utilizar esses tons nas paredes e nos móveis maiores. As cores mais vivas, como amarelo, laranja, vermelho e berinjela, também podem ser usadas nos ambientes, mas é sugerido aplicá-las em detalhes, como objetos decorativos, quadros, tapetes e almofadas.

“Na decoração contemporânea buscamos isso: destacar, sem exagerar ou confundir. Isso gera espaços limpos, confortáveis e amistosos aos nossos olhos”, complementa o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi.

3. Ambientes iluminados

A decoração contemporânea também preza ambientes bem iluminados, seja de maneira natural ou artificial. Segundo Larissa Santo, por acompanhar o que há de mais atual, a iluminação nesse estilo ganha inúmeras possibilidades, como iluminação embutida no forro ou aparente, utilização de painéis, spots, plafons, perfis de LED, entre muitas outras.

“Tudo vai depender do ambiente e da sensação que você quer ter no espaço. Um dos maiores segredos da boa iluminação está também em fazer os circuitos separados, assim você cria a atmosfera que desejar”, revela.

Ambientes bem iluminados são comuns na decoração contemporânea (Imagem: sergiophoto | Shutterstock)

4. Mobiliário mais simples

Os móveis costumam apresentar um desenho mais simples, com linhas retas e geométricas. “Quanto aos tons, devemos procurar por acabamento sólidos, materiais naturais e superfícies sem adornos”, aconselha o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi.

Para a arquiteta e urbanista Marina Belotto, a escolha dos móveis dependerá muito da personalidade do morador. Ela explica que o estilo contemporâneo vai desde “linhas simplórias, como o minimalismo, até o mobiliário que traz uma crítica social, como é caso dos Irmãos Campana [referência em design de mobiliário brasileiro], que mostram que o mobiliário será uma obra de arte e um marco dentro do espaço”.

5. Tipos de materiais

Os materiais, conforme explica Marina Belotto, estão relacionados à tecnologia, e a escolha é feita com base no estilo de vida do morador. Desse modo, é possível utilizar madeira, revestimentos polidos, vidros, metais, mármores, entre outros.

“Como os tons são, em sua maioria, neutros, devemos compor o ambiente com diferentes texturas: algumas superfícies lisas junto à madeira ou mais rústicas como nas pedras. Isso proporcionará mais calor e conforto visual ao ambiente”, acrescenta Francesco Torrisi.

Superfícies polidas também ganham destaque nesse estilo. No entanto, a designer de interiores Larissa Santo alerta que é preciso utilizar com cautela devido ao índice alto de reflexão, que pode incomodar.

6. Objetos decorativos

Na decoração contemporânea, não existe uma regra que determine os objetos para a decoração. O importante é pensar na quantidade e como serão usados. “A partir de uma base neutra, na maior parte das superfícies do espaço na decoração contemporânea, os objetos ganharão destaque e, por isso, é importante não exagerar”, justifica Francesco Torrisi.

Além disso, precisam ser peças que façam sentido para você. “É sempre bom refletir [sobre] o porquê determinado objeto é importante para você. A composição de objetos em um espaço que é contemporâneo parte de tudo que vem do sujeito”, esclarece Marina Belotto.

7. Espelhos grandes

Espelhos grandes contribuem para a sensação de amplitude e luminosidade, características marcantes na decoração contemporânea. Podem ser posicionados estrategicamente para refletir a luz natural ou destacar elementos específicos do espaço.