4 tendências de maquiagem que estão fazendo sucesso

Usar maquiagem é uma ferramenta de expressão corporal que permite realçar a beleza natural ou transformar a aparência de acordo com o estilo e as preferências pessoais. Oferece uma infinidade de possibilidades, desde as mais simples até as mais elaboradas e artísticas, o que faz com que cada pessoa expresse sua identidade de forma única.

Por enquanto, a maquiagem segue com uma pegada mais natural, com produtos leves e texturas translúcidas. Todavia, também é possível apostar em cores mais vibrantes ou no efeito glossy para os olhos e boca.

A seguir, Juliana Xavier, maquiadora internacional e influenciadora, compartilha as principais tendências que estão ganhando destaque neste ano. Confira!

1. Glossy eyeshadow (sombra brilhante e glossy)

A sombra brilhante e glossy nos olhos promete dar um visual jovial e luminoso (Imagem: Nestor Rizhniak | Shutterstock)

Prepare-se para adicionar um toque vibrante e luminoso aos seus olhos com a tendência glossy eyeshadow. A sombra brilhante e glossy nos olhos promete dar um visual jovial e luminoso, sendo uma aposta certeira para quem busca um look cheio de vida e modernidade.

2. Efeito blush draping (contorno natural com blush)

O blush destaca as maçãs do rosto de maneira sutil e elegante (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)

O blush ganha um novo significado em 2024 com o efeito blush draping. Aplicado para esculpir o rosto, cria-se um contorno natural e saudável, destacando as maçãs do rosto de maneira sutil e elegante. A supertendência para este ano é o uso de blush cremoso e líquido na maquiagem, garantindo um acabamento impecável e duradouro.

3. Maquiagem natural

A maquiagem natural continua em alta (Imagem: RomarioIen | Shutterstock)

O “no makeup makeup” continua em alta, com um foco renovado na pele bem cuidada e no aspecto natural. Juliana Xavier destaca que a maquiagem natural é uma forte tendência em 2024, utilizando produtos mais leves e acabamentos glow visando realçar a beleza natural de cada pessoa sem pesar no visual.

4. Maquiagem colorida

A pele natural pode ser usada com cores vibrantes nos olhos (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)

Em contraste com a tendência da maquiagem natural, a presença das cores vibrantes nos olhos e lábios promete trazer looks modernos, ousados e divertidos. Em conjunto a uma pele natural e luminosa, as cores vivas adicionam um toque de ousadia e personalidade à produção, permitindo que cada um expresse sua individualidade de forma criativa e autêntica.

Com essas tendências em mente, fica fácil se inspirar e explorar novas possibilidades na maquiagem, experimentando alternativas que refletem as últimas novidades do mundo da beleza.

Por Juliana Xavier