BBB 24: 10 curiosidades sobre o emparedado Rodriguinho

O décimo paredão do Big Brother Brasil 2024 está formado e, após muitas especulações, Rodriguinho, indicado pela líder Beatriz, está na berlinda. Junto a Fernanda e Lucas, o brother disputa pela primeira vez a permanência no programa e, em sua defesa, ressaltou que a decisão é do público.

“O Brasil me conhece, sempre esteve do meu lado, para qualquer uma das decisões. Terça-feira é meu aniversário. Qualquer um dos presentes que o Brasil me der, eu vou aceitar de muito bom grado”, disse o cantor.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre o artista para decidir se ele deve ou não ganhar este “presente”!

1. Iniciou a carreira aos 10 anos

Nascido em Bauru, no interior de São Paulo, Rodriguinho iniciou a sua carreira na música com 10 anos, quando ingressou no grupo musical “Toca do Coelho”. Em seguida, ele se tornou integrante da banda “Moleque Travesso”, mais tarde conhecida como “Os Travessos”, um fenômeno dos anos 90.

“Os Travessos era uma boyband de samba. Eu fui o pagodeiro que mais fez capas de revistas para adolescente e o primeiro negro a sair na capa da ‘Carícia’, uma revista que vendia muito na época. Participei do filme da Xuxa, estávamos em todas as rádios”, disse o cantor ao Gshow.

2. Aprendeu a tocar cavaquinho devido à mãe

O cantor aprendeu a tocar cavaquinho de uma forma bem diferente, e a precursora disso foi a mãe. Durante a infância, ele a acompanhava em suas aulas para aprender a tocar o instrumento, mas acabou desenvolvendo a habilidade primeiro que ela, só de olhar.

3. Ganhou o primeiro violão do pai

Amante de instrumentos musicais, em uma entrevista ao programa “Encontro”, da TV Globo, o cantor revelou ter ganhado seu primeiro violão do pai, que morreu antes de vê-lo fazer sucesso. “Meu pai morreu um mês antes de eu ganhar o meu primeiro disco de ouro. Eu me lembro que ele usou o dinheiro de uma indenização para me dar o meu primeiro violão”, disse o artista.

4. Tem uma família grande

Casado com Bruna Amaral, modelo fotográfica e fotógrafa, desde 2021, Rodriguinho tem cinco filhos de outros dois casamentos. Um dos mais conhecidos é Gaab, seu primogênito e também cantor, que deu duas netas ao artista.

5. Vem de uma família de artistas

Nascido em uma família de sambistas, o cantor não é o único a fazer sucesso. Além dele e de seus dois filhos, Gaab e Rodriguinho Júnior, o irmão Daniel, conhecido como Mr. Dan, também faz sucesso no pagode com músicas como “Como Ninguém Dá” e “Só Agradecer”.

Rodriguinho entrou no BBB 24 para ampliar a sua carreira (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

6. Cancelou 50 shows para entrar no programa

Para entrar no BBB 24, o artista cancelou a agenda de shows dos primeiros 4 meses de 2024, totalizando cerca de 50 apresentações. Mas, em entrevista ao Gshow, ele afirmou que a decisão pode ajudar a ampliar a sua carreira.

“Estou caindo com uma agenda de quase 50 shows. Tenho cerca de 100 funcionários. Eles precisam que eu ganhe. O BBB leva a gente para uma outra prateleira. O samba está em um momento muito bom, e eu estou puxando um bonde para os artistas terem essa vitrine”, disse.

7. Acumula sucessos na voz de outros artistas

Além de cantor, o brother também é compositor e produtor. Por isso, tem vários sucessos musicais interpretados por outros artistas, como “Livre para Voar” e “Amizade é Tudo”, em parceria com o seu amigo e cantor Thiaguinho, e “Fugidinha”, de Michel Teló.

8. Descoloriu o cabelo por acaso

O cabelo descolorido do brother é uma das suas marcas registradas e, por muito tempo, foi inspiração para os jovens durante os anos 90. No entanto, a mudança de visual aconteceu por acaso, já que, na verdade, ele pretendia descolorir os fios para pintá-los de vermelho, mas não conseguiu finalizar o procedimento devido a um show.

“Eu estava de boné e os integrantes do grupo começaram a me sacanear. Quando começou o show, um deles tirou meu boné e, em vez de o público zoar, ele adorou. E fiquei assim, com o cabelo descolorido, para sempre”, revelou ao Gshow.

9. Seu gênero de música favorito é o rock

Que o Rodriguinho gosta de pagode, todo mundo sabe. Mas o que poucos sabem é que ele também é fã de rock. Em 2010, o artista chegou a fazer um cover do Iron Maiden no programa “Você se Lembra”, exibido no SBT, e foi elogiado pelo público pela apresentação.

10. Nunca pensou em entrar no BBB

Em entrevista ao Gshow, ele contou que nunca pensou na possibilidade de entrar no programa, mas que, ao receber o convite, foi incentivado pelo empresário e pela esposa, que já se inscreveu quatro vezes para o reality.

“Antes de ser minha mulher, ela era a minha fã. E ela me disse: ‘eu não conhecia o Rodrigo que eu conheço hoje e acho que o Brasil vai gostar de conhecer também’. Liguei para o meu empresário e ele também deu força”, revelou Rodriguinho.