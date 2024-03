4 receitas de sobremesas para fazer em poucos minutos

Sobremesas fáceis são uma excelente opção para saciar a vontade de comer doce sem perder muito tempo na cozinha. Além disso, elas podem ser preparadas com ingredientes simples, como frutas, chocolate e gelatina. Pensando nisso, selecionamos 4 receitas irresistíveis para você aproveitar no dia a dia. Confira!

Creme de chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

400 g de creme de leite

10 g de gelatina em pó sem sabor

4 colheres de sopa de água gelada

4 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó 200 ml de iogurte natural

Ramos de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver e reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, a gelatina reservada, o chocolate em pó e o iogurte e bata por 2 minutos. Distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira até o creme ficar consistente. Após, decore com os ramos de hortelã e sirva em seguida.

Doce de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi sem miolo e cortado em cubos

50 g de gelatina sabor abacaxi

200 g de creme de leite sem soro

1/2 l de água

1/2 xícara de chá de açúcar

Rodelas de abacaxi para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e dissolva-a conforme as instruções da embalagem. Reserve. Em uma panela, coloque a água, o abacaxi e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Em seguida, desligue o fogo, acrescente a gelatina reservada, misture bem e deixe esfriar um pouco. Acrescente o creme de leite, mexa e distribua em recipientes individuais. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme, decore com as rodelas de abacaxi e sirva em seguida.

Arroz-doce com calda de morango (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Arroz-doce com calda de morango

Ingredientes

Arroz

1 1/2 xícara de chá de arroz

3 xícaras de chá de água

3 colheres de sopa de açúcar ​

​ 3 xícaras de chá de leite

Canela em pau, anis-estrelado e casca de laranja a gosto

1 1/2 xícara de chá de creme de leite

Calda

Morangos congelados a gosto

4 colheres de sopa de açúcar

Morangos fatiados para decorar

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, coloque o arroz, cubra com água, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Após, reduza o fogo, acrescente o leite, a canela, o anis-estrelado e a casca de laranja e cozinhe por 15 minutos. Retire as especiarias, adicione o creme de leite e mexa bem. Distribua o arroz-doce em recipientes individuais e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque os morangos e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda, com alguns morangos ainda em pedaços. Em seguida, distribua a calda sobre o arroz-doce, decore com os pedaços de morango e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Pudim de leite em pó

Ingredientes

395 g de leite condensado

400 ml de leite

1 xícara de chá de leite em pó

3 ovos

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite em pó, o leite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a essência de baunilha e bata novamente para misturar. Reserve. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e a água e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter um caramelo. Desligue o fogo, espalhe a calda nas laterais da forma e disponha o pudim sobre ela. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180°C por 1 hora. Leve à geladeira por 4 horas, desenforme e sirva em seguida.