14 dicas para melhorar o desempenho em cursos EAD

O ensino online é uma modalidade em crescimento no Brasil, e tem conquistado estudantes por sua capacidade flexível e acessível. No entanto, um estudo recente da UNESP (Universidade Estadual Paulista) revelou que cerca de 42% dos alunos enfrentam obstáculos nessa forma de ensino.

Segundo a pesquisa, as principais dificuldades incluem conciliar o aprendizado com outras atividades (30%), manter a motivação (25%) e interagir com colegas (17%). Apesar disso, estes problemas podem ser reduzidos, como indica Pedro Paixão, fundador e CEO da rede de escolas de ensino profissionalizante Ultra Cursos.

Por isso, ele elenca 14 dicas para ajudar os estudantes a superarem os desafios dos Cursos de Educação a Distancia (EAD). Confira!

1. Defina seus objetivos

Determine o que você espera alcançar com a formação para manter o foco e a motivação.

2. Crie um cronograma

Reserve tempo específico na sua agenda para estudar e siga-o.

3. Organize seu ambiente de estudo

Escolha um local tranquilo, livre de distrações, com boa iluminação e acesso à internet.

4. Tenha em mãos os materiais necessários

Organize livros, apostilas, cadernos e outros materiais que você possa precisar.

5. Divida as tarefas em etapas

Torne o aprendizado mais gerenciável dividindo as tarefas em unidades menores e mais fáceis de completar.

6. Faça pausas regulares

A cada 30–45 minutos, faça uma pausa de 5-10 minutos para descansar a mente e evitar a fadiga.

Começar as tarefas cedo ajuda a evitar a procrastinação (Imagem: dotshock | Shutterstock)

7. Evite a procrastinação

Comece as tarefas o mais cedo possível e evite deixar tudo para última hora.

8. Participe ativamente das aulas

Faça perguntas, responda aos questionamentos e participe das atividades propostas.

9. Faça anotações

Anote os pontos principais das aulas e faça resumos dos conteúdos.

10. Pratique o que aprendeu

Realize exercícios, revise os conteúdos e aplique o conhecimento adquirido em situações práticas.

11. Interaja com seus colegas

Participe de fóruns de discussão, grupos de estudo online ou encontros presenciais.

12. Compartilhe suas dúvidas e experiências

A troca de conhecimentos com outros alunos pode ser muito enriquecedora.

13. Busque auxílio quando necessário

Não hesite em pedir ajuda ao professor ou tutor do programa se tiver dúvidas ou dificuldades.

14. Não se limite ao material do curso

Segundo Pedro Paixão, a maioria das plataformas oferecem acesso a bibliotecas online com livros, artigos e outros materiais relevantes. “Explore também recursos externos como vídeos, tutoriais e podcasts para complementar seu aprendizado. Participe de workshops e eventos remotos para aprofundar seus conhecimentos e se conectar com outros estudantes”, finaliza o especialista.

Por Raquel Dourado