BBB 24: 10 curiosidades sobre o emparedado Matteus

Matteus “Alegrete” está em seu primeiro paredão do BBB 24. Ele foi emparedado após a dinâmica da semana estabelecer que os dois mais votados da casa seriam emparedados. Assim, ele, ao lado de Deniziane e Fernanda, disputam a permanência na casa.

Justificando o porquê deve continuar a na casa, o brother ressaltou: “Eu entrei aqui com objetivos bem traçados, principalmente em mudar a vida da minha família e ser um incentivador de pessoas por onde eu passar […] Eu não preciso passar por cima de ninguém para alcançar os meus sonhos e objetivos […]”.

Para decidir se Matteus deve ou não permanecer no BBB 24, confira 10 curiosidades sobre ele!

1. Não conheceu o pai

O pai de Matteus o abandonou quando ele ainda estava na barriga da mãe. Mas, aos 5 anos, quando a mãe casou novamente, ele desenvolveu um amor paterno pelo padrasto. Inclusive, ele foi criado pelo padrasto, pela mãe e pela avó.

2. Sofreu bullying na infância

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, ainda na infância, Matteus conheceu o peso do bullying. Na escola, ele era zoado por seu sotaque carregado e jeito de se vestir. No entanto, isso não abalou o amor por suas origens. “Eu saí lá de Alegrete e tenho muito orgulho de carregar isso comigo. O sonho de ser gaúcho, nascido e criado no campo; e vou carregar isso comigo sempre”, disse ele na sua defesa de permanência no BBB 24.

3. Estuda Engenharia Agrícola

Criado em contato com o campo, o brother é estudante de Engenharia Agrícola. Apaixonado por plantações e animais, ele trabalha em uma propriedade em que o seu padrasto é capataz e orgulha-se por fazer parte do campo. “Sou simples. Cato bosta e domo cavalos”, disse ele em entrevista ao Gshow.

4. Foi eleito ‘Mister Pampa Gaúcho’

Em 2020, Matteus foi eleito Mister Pampa Gaúcho. Na época, o participante também tentou ser Mister Brasil e enfrentou dificuldades financeiras para se inscrever no concurso. No final, ele até conseguiu participar, mas não passou do top 21 e foi um dos primeiros a sair da competição.

5. Viralizou em um vídeo com a avó

Coração mole quando se trata da família, Alegrete mora com a avó, por quem foi criado. Durante a pandemia causada pelo vírus da COVID-19, ele viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo ao lado da matriarca e ultrapassou 1 milhão de visualizações.

“Fiz um post aleatório com a vó, cozinhando, como eu sempre faço, brincando. Postei e, do nada, meu celular começou a vibrar. Quando eu vi, de um dia para o outro, tinham 200 mil visualizações. Fiquei assustado, porque nunca tinha me relacionado com aquilo ali”, contou ao Gshow.

Praticar esportes é um dos hobbies favoritos do brother (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

6. É fã de padel

Amante dos esportes, Alegrete já utilizou os treinos fitness de Jonas Sulzbach, ex-bbb e modelo, para manter a forma. Ainda na vibe das atividades físicas, um de seus sonhos é saltar de paraquedas. Mas ele é apaixonado mesmo pelo padel, jogo que combina elementos do tênis e do squash.

7. Dança e fotografia são os seus hobbies

Os gêneros musicais favoritos do brother são pagode e “sofrência”, ambos o motivam a dançar no tempo livre. Mas, quando não está movimentando o corpo, ele prefere se dedicar a fotografia, mais um dos seus hobbies.

8. Arroz-doce é a sua sobremesa favorita

Como um bom gaúcho, a sobremesa favorita do participante é o arroz-doce, ou arroz de leite, um dos pratos típicos do Rio Grande do Sul, composto por arroz, leite, leite condensado e canela.

9. Tem diversas personalidades como inspiração

Multifacetado, Matteus é um brother de muitos gostos, e isso se exemplifica em suas inspirações. Em entrevista ao Gshow, ele contou que Ana Maria Braga, Cauã Reymond e Neymar são as figuras públicas que o estimulam. Mas como um bom fã de pagode e sertanejo, ele também tem como ídolos Dilsinho, Matheus e Kauan e Gusttavo Lima.

10. Se inscreveu no programa para mudar a vida da família

Motivado pela mudança na vida da família, o brother contou ao Gshow que se inscreveu no programa para ajudá-los. Logo, ele pretende utilizar o prêmio para reformar a casa dos parentes e investir em ações sociais. “Eu me inscrevi porque quero conquistar o que é preciso para dar uma vida melhor aos meus familiares, porque eles merecem muito, muito mesmo”, disse.