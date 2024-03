BBB 24: curiosidades sobre os emparedados da semana

O décimo primeiro paredão do BBB 24 está formado e, após uma semana agitada, Michel, Davi e Alane disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, seguindo a ordem dos emparedados, a berlinda foi formada pela indicação do líder, o emparedado pelo Big Fone e o mais votado pela casa.

Agora, quem decide aquele que deve ou não deixar o programa é o público. Mas antes de escolher, vale a pena conhecer a trajetória dos participantes fora do reality. Por isso, confira curiosidades sobre emparedados da semana para você não errar na hora de votar!

1. Alane

Alane é bailarina e sonha em ser atriz (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

No paredão pela quarta vez, Alane Dias, de 24 anos, é atriz e bailarina. Nascida em Belém do Pará, a jovem é conhecida por ter recebido o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense. No início de 2023, mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades como atriz. Inclusive, ela sonha em contracenar com a atriz Dira Paes.

“Me mudei para estudar teatro. Tenho muita vontade de fazer novelas, filmes e contracenar com a Dira Paes, de quem sou fã. Sempre fui uma pessoa do palco por causa do balé, mas depois que conheci as artes cênicas, me apaixonei pelo audiovisual”, contou em entrevista ao Gshow.

Conhecida por ser extrovertida e aparecida, a sister conquistou uma vaga no programa na primeira inscrição que fez e tem três objetivos com o prêmio: pagar as dívidas, comprar uma casa para a mãe e consolidar a sua carreira como artista.

2. Davi

Davi é motorista de aplicativo e pretende utilizar o prêmio para ajudar a família (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Natural de Salvador, Bahia, Davi, de 21 anos, também disputa pela quarta vez a permanência no reality. Comunicativo e brincalhão, o brother trabalha como motorista de aplicativo, mas ingressou no mercado de trabalho muito cedo, com apenas 8 anos, vendendo água mineral para ajudar nas despesas de casa. “Não desejo para ninguém a infância que eu tive”, revelou em entrevista ao Gshow.

Filho de pais divorciados, o baiano não teve a oportunidade de estudar; por isso, um de seus sonhos é cursar medicina. Além deste, ele também deseja conhecer o cantor Léo Santana, um de seus ídolos. Mas não se engane, pois ele não conhece quase nenhuma personalidade artística, pois não tem televisão em casa e não é adepto das redes sociais.

Na vida amorosa, Davi vive o seu primeiro relacionamento sério, com Mani Reggo, 20 anos mais velha do que ele. “Menina mais nova dá muita dor de cabeça”, disse ao Gshow. Em relação ao prêmio do BBB, o brother pretende utilizar o dinheiro para ajudar a família.

3. Michel

Michel é professor de geografia e sonha em aposentar o pai (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Estreando na berlinda, o mineiro Michel, de 33 anos, é professor de geografia e estudante de medicina veterinária, mas já trabalhou como motorista, caixa de evento, operário de produção, estagiário e animador de festa. No currículo do brother, tem até aulas em presídios. “[Lecionar em presídios] foi algo que me marcou positivamente e negativamente, mas sempre mostrei para essas pessoas que tinha uma luz no fim do túnel”, contou ao Gshow.

Além dessa experiência, aos 24 anos, o participante também teve a oportunidade de conhecer a Irlanda, onde trabalhou com faxina e como cuidador de crianças. Mas nem só de trabalho vive Michel, que sonha em casar com o namorado Renato, aposentar o pai e conhecer diversos países, motivos que o fizeram se inscrever 11 vezes para o Big Brother Brasil.