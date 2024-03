A diversidade de raças de cachorro é fascinante, indo desde os pequenos e peludos até os grandes e atléticos. Cada uma delas possui características físicas e traços de personalidade únicos, resultando em uma variedade incrível de companheiros caninos.

No entanto, é importante observar que o preço de um cachorro pode variar consideravelmente, sendo influenciado por diversos fatores. Raças que exibem características especiais, como pelagens raras, linhagens de pedigree renomadas ou, até mesmo, aquelas consideradas mais raras, podem ter valores mais elevados.

Abaixo, conheça as 10 raças de cachorro mais caras do mundo!

1. Samoieda

O samoieda é um cachorro originário da Sibéria, conhecido por sua pelagem branca e exuberante que lhe confere uma aparência majestosa. Além disso, é um animal brincalhão e muito afetuoso, ama estar perto de seus tutores. Dependendo de sua linhagem, a raça pode chegar a custar entre R$ 4 e 11 mil.

2. Buldogue inglês

É uma raça de cão originária da Inglaterra que se destaca pela aparência robusta e focinho achatado. Apesar de parecer intimidador, é um animal muito dócil e amigável, adora estar perto de seus tutores. É tranquilo e calmo, o que o torna ótimo para apartamentos ou ambientes menores. O buldogue inglês pode custar entre R$ 3 e 8 mil.

O dogue alemão tem personalidade sociável (Imagem: Earl Wilkerson | ShutterStock)

3. Dogue alemão

O dogue alemão, também conhecido como grande dinamarquês, é um cão originário da Alemanha, que se destaca por sua aparência imponente e grande porte. É considerado uma das raças mais altas do mundo, podendo alcançar mais de um metro de altura. Ele pode custar entre R$ 1.500 e R$ 4 mil.

4. Cavalier king charles spaniel

Este cão é muito brincalhão e carinhoso, muito procurado por sua beleza e temperamento dócil. Eles são adaptáveis e se dão bem tanto em ambientes internos quanto externos, tornando-os uma escolha popular para a vida em apartamento. Alguns cães dessa raça podem chegar a custar cerca de R$ 7 mil.

O chow chow tem pelagem densa e exótica (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

5. Chow chow

Esta é uma raça de origem chinesa, conhecida por sua pelagem densa e exótica, além da personalidade independente. Geralmente, é considerado um animal reservado e pode parecer distante com estranhos. Porém, com os tutores, é muito leal e afetuoso. Dependendo de sua linhagem, o chow chow pode custar até R$ 5 mil.

6. Rottweiler

É uma raça forte conhecida pela lealdade e habilidades de proteção. Rottweilers são cães inteligentes e altamente treináveis, que precisam de muito exercício e estimulação mental. Eles têm uma pelagem curta e densa, preta com manchas marrons avermelhadas. Alguns deles podem custar até R$ 13 mil.

O mastim tibetano é um dos maiores cachorros do mundo (Imagem: Tatyana Kuznetsova | Shutterstock)

7. Mastim tibetano

Este cão é originário do Tibete. É uma das maiores raças de cães do mundo, com alguns pesando mais de 150kg. Eles têm uma pelagem densa e uma aparência majestosa. São excelentes cães de guarda e podem ser territorialistas. O mastim tibetano chega a custar R$ 1,5 milhão.

8. Husky siberiano

O husky siberiano é um cachorro originário da Sibéria, na Rússia. Ele tem pelagem densa, olhos azuis ou heterocromáticos, orelhas eretas e cauda espessa. Energético, independente e amigável, também é conhecido por sua resistência. Pode custar entre R$ 1 mil e R$ 4 mil.

Akita inu tem cabeça grande e pelagem densa (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

9. Akita inu

O akita inu é um cachorro originário do Japão. Ele apresenta cabeça grande, orelhas pequenas, pelagem densa e cauda enrolada sobre o dorso. Corajoso e leal, requer treinamento consistente desde filhote. Pode custar entre R$ 1 e 6 mil.

10. Shar-pei

O shar-pei é uma raça originária da China. Esse cachorro apresenta rugas distintas na pele, orelhas pequenas e rígidas e língua azul. Calmo, independente e leal, ele pode ser reservado com estranhos. Pode custar até R$ 7.500.