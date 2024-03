11 dicas para passar no concurso público

O “Enem dos Concursos”, como tem sido chamado o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), vai selecionar candidatos para ocupar 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais. As provas, divididas em oito blocos temáticos, serão aplicadas simultaneamente no dia 05 de maio em 220 cidades de todo o Brasil.

Saiba que estudar para esse tipo de concurso público não precisa ser uma tarefa desafiadora e exigente, especialmente porque as provas costumam abranger uma grande quantidade de conteúdo. Com as estratégias e técnicas de estudo corretas, é possível se preparar de forma eficiente e aumentar suas chances de sucesso. Por isso, veja, a seguir, algumas dicas de professores!

1. Faça provas recentes da mesma banca, para conhecer o estilo de questões e assuntos preferidos.

2. Seja qual for o concurso, em primeiro lugar, pegue os editais anteriores e trabalhe de acordo com eles, nem mais, nem menos.

3. Muito importante é não se bitolar, como fazem em alguns cursos, dizendo que você deve largar tudo para estudar. O necessário é ter disciplina, pois descanso também é treino.

4. Quando sentir que não está concentrado o suficiente, pare e descanse; não perca o seu tempo.

5. Se estiver muito cansado, reserve um tempo para o lazer; mas não desista de estudar.

6. Procure relaxar no dia anterior à prova.

7. Antes de sair de casa para fazer a prova, olhe bem o endereço, separe o material pedido no edital e saia com antecedência para não correr o risco de chegar atrasado.

Fique atento às questões da prova (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

8. Fique atento aos enunciados. Muitas vezes, as questões trazem verbos com a regência cobrada em outra pergunta. Por exemplo: “Assinale a sentença que OBEDEÇA À norma culta”. Caso apareça uma questão sobre a regência do verbo OBEDECER, a resposta estaria ali mesmo.

9. Saiba dividir o tempo da prova que, em geral, é mais ou menos de três minutos por questão. Quando não souber ou estiver em dúvida, passe para a seguinte, não perca tempo!

10. Se não tiver um bom resultado na prova, mantenha a calma e veja o que errou; se foi por falta de atenção, nervosismo, porque não sabia… Use isso como experiência para a próxima prova.

11. E, por fim, não desista, se tiver foco e persistência você conseguirá a vaga que tanto deseja.

Professores que contribuíram com as dicas: