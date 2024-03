5 dicas para cuidar das plantas no outono

No outono – uma estação mais fria e com mudanças de temperatura significativas durante o dia e a noite, além de um tempo menor de exposição ao sol –, é importante reforçar os cuidados dados às plantas para permanecerem saudáveis durante esse período, mas também para que se fortaleçam antes da chegada do inverno.

Nesta época do ano, as plantas necessitam de condições favoráveis de sobrevivência e de cuidados mais intensos. “Cada espécie de planta requer cuidados especiais; por isso, é muito importante ficar atento às condições de luminosidade, umidade, adubo e ventilação, dessa forma conseguirá atender a cada necessidade específica”, ensina a paisagista Renata Guastelli.

Abaixo, confira dicas valiosas da profissional para cuidar das plantas na estação que está chegando!

1. Pode as plantas

Durante o outono, as plantas passam pela hibernação enquanto se preparam para a chegada do frio severo, armazenando energia por meio de um processo de dormência – ou seja, ficam mais lentas. Por isso, a poda vai ajudá-las a receberem mais luz e energia. A dica é retirar galhos secos, folhas amareladas e ramos murchos. Se tiver gramado, limpe e retire folhas mortas. A poda fortalece as plantas e contribui para permanecerem saudáveis e fortes.

2. Reforce os adubos

A adubagem é um recurso essencial para que as plantas se desenvolvam bem. Aqui, a sugestão é utilizar fertilizantes indicados para cada espécie: como flores, folhagens e hortaliças, a cada 20 dias, durante o outono. Se puder, opte pelos fertilizantes orgânicos e o húmus de minhoca, já que os materiais orgânicos tendem a manter o solo úmido.

É importante adequar o tempo de rega das plantas de acordo com a estação do ano (Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock)

3. Rega adequada

O outono possui temperaturas mais amenas, então não se deve regar tanto as plantas, uma vez que não há excesso de calor. A dica é observar a necessidade de cada planta, colocando o dedo na terra e sentindo se está úmida ou seca. Nessa estação, a rega pode ser feita de dia, já que a noite é mais fria.

4. Evite mudanças de temperatura drásticas

A baixa temperatura e as variações bruscas de temperatura podem causar danos permanentes nas plantas, principalmente naquelas mais propícias no clima tropical. Cuidado com choques térmicos, já que os dias são quentes e as noites bem mais frias. Quando possível, evite correntes de ar intensas diretamente nas plantas.

5. Escolha plantas de outono

O outono nem sempre é o indicado para o cultivo, mas algumas frutas e hortaliças se desenvolvem bem nesta estação. Se você é da turma do plantio e quer ter sua horta em casa, aposte em: tomate, cenoura, manjericão, sálvia e folhas de alface e couve. Se você é do time das plantas, a camélia floresce bem no outono, juntamente a outras opções como espatódea, pinheiro, buchinho, azaleia, liquidambar e plátanos.

Por Bruna Rodrigues