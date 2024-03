5 dicas para tornar o seu cachorro educado como o Messi

Se você acompanhou a premiação do Oscar neste último fim de semana, certamente a presença ilustre de Messi foi muito além do esperado. O cão da raça border collie, de sete anos, que participou do filme ‘Anatomia de uma Queda’, indicado a cinco estatuetas, se manteve pleno, sereno e atento a tudo.

No filme, ele interpreta Snoop, um cão guia muito importante para o desenvolvimento do longa. Na premiação, seu comportamento levantou uma questão de como um cachorro pode se manter tão educado em meio a câmeras e pessoas. O comportamentalista animal Wagner Brandão, comenta que esse tipo de treinamento para filmes, séries e novelas leva tempo e paciência.

“É um processo que requer muitas horas porque é preciso fazer com que o animal se acostume com a presença de diversas pessoas no estúdio, além de fortes luzes e câmeras, mas nada que um bom comportamentalista não resolva. Além disso, ele precisa estar pronto para cumprir com o roteiro sem grandes erros”, afirma.

Mas em casa também é possível ter um “Messi”. “Os comandos: fica, senta e deita são os primeiros a serem ensinados, e vão muito além de ensinar o cachorro a fazer exatamente isso, mas é o começo de uma relação de dominância entre o tutor e o pet”, resume Wagner Brandão.

Por isso, a seguir, o comportamentalista animal lista 5 dicas para ter um pet educado e bem treinado assim como o Messi. Veja!

1. Estabeleça uma rotina consistente

Segundo o comportamentalista, assim como os humanos, os cães prosperam com uma rotina previsível. Por isso, estabelecer horários regulares para alimentação, passeios e momentos de brincadeira ajudará seu cão a se sentir seguro e entender melhor o que é esperado dele.

Você pode recompensar o cachorro com carinho ao obedecer a um comando (Imagem: tetiana_u | Shutterstock)

2. Use reforço positivo

Wagner Brandão explica que o reforço positivo é fundamental para o treinamento eficaz do cão. Por isso, recompense comportamentos desejados com elogios, carinho ou petiscos, e evite punições severas, pois isso pode criar ansiedade e medo no animal.

3. Pratique o exercício mental

Desafiar a mente do seu cachorro é tão importante quanto exercitar seu corpo. Por isso, jogos de inteligência, como esconder brinquedos, ou ensinar novos truques, como sentar, dar a patinha, deitar e ficar, ajudam a manter seu cão mentalmente estimulado e feliz.

4. Seja paciente e consistente

O treinamento do pet requer tempo e paciência. Sem a ajuda de um profissional comportamentalista, esse processo pode levar semanas. Por isso, seja consistente em seus comandos e expectativas, e lembre-se de que cada animal aprende em seu próprio ritmo. Celebre o progresso e não desanime com os contratempos.

5. Socialize seu cão desde cedo

Expor seu cão a diferentes ambientes, pessoas e animais desde cedo é essencial para desenvolver habilidades sociais saudáveis. A socialização adequada ajuda a evitar comportamentos indesejados, como agressão ou medo. Por isso, se o seu cachorro ainda for um filhotinho, tente socializá-lo com outras pessoas e animais, sempre reforçando o comportamento positivo, como dando atenção, petiscos e carinho quando se manter calmo e sociável em meio aos demais.

Por Alice Veloso