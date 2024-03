5 grandes lançamentos da Netflix em março

O mês de março chega recheado de estreias aguardadas pelos assinantes da Netflix. A série “O Problema dos Três Corpos” promete suspense, com um grupo de cientistas que faz de tudo para impedir uma invasão alienígena; e para os que estavam com saudades da atriz Millie Bobby Brown, ela estrela o filme “Donzela”, um conto de fadas cheio de ação e reviravoltas.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix em março!

No filme “O Astronauta”, Jakub aceita uma missão espacial e isso gera complicações em seu casamento (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

1. O Astronauta (01/03)

Estamos acostumados a ver Adam Sandler em filmes de comédia, mas, em “O Astronauta”, pode-se ver um lado mais sério do ator. Baseado no livro “Spaceman of Bohemia”, de Jaroslav Kalfar, o longa conta a história do astronauta Jakub Procházka, que aceita uma missão nos confins do sistema solar.

Na trama, ele está isolado há 189 dias e sente que seu casamento com Lenka (Carey Mulligan) está ruindo após o longo tempo de separação. Ao tentar lidar com seus sentimentos, ele recebe na nave a visita de um alienígena parecido com uma aranha (Paul Dano). Mesmo inicialmente assustado, o astronauta e o alienígena começam a se comunicar e a desenvolver uma amizade improvável que poderá ajudá-lo a salvar seu casamento.

No filme “Donzela”, uma princesa é entregue como sacrifício e precisa encontrar uma forma de sobreviver (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

2. Donzela (08/03)

O filme estrelado por Millie Bobby Brown conta a história de uma princesa que concorda em se casar com um belo príncipe. Enganada, ela não sabe que sua chegada ao reino é um sacrifício e pagamento de uma dívida antiga. Presa em uma caverna com um dragão e sem ajuda, a jovem precisa encontrar um meio de sobreviver e não ter o mesmo destino das outras princesas.

Na série “O Mistério dos Três Corpos”, um grupo de cientistas tenta desvendar o mistério de um projeto que buscava fazer contato com vida fora da Terra (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

3. O Mistério dos Três Corpos (21/03)

Com base no livro “O Problema dos Três Corpos”, de Cixin Liu, a série produzida pela Netflix se passa na China, no final dos anos 1960. Um grupo de cientistas decide criar um projeto para se comunicar com formas de vida fora da Terra. Essa iniciativa traz consequências para o mundo 50 anos depois, quando cientistas do presente têm que desvendar segredos e os mistérios do projeto ao serem ameaçados por uma força desconhecida.

No k-drama “Rainha das Lágrimas”, um casal terá que tentar salvar a empresa que comanda e manter o seu casamento vivo (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

4. Rainha das Lágrimas (23/03)

No mundo dos k-dramas (séries coreanas), a estreia de “Rainha das Lágrimas” promete emocionar e divertir o público. O drama mostra a vida de Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), diretor, e Hong Hae In (Kim Ji Won), como CEO do conglomerado Queens Group. Em um casamento badalado, eles enfrentam uma crise na empresa que afeta o seu relacionamento e precisam encontrar uma forma de superar isso e continuar juntos.

Em “Pedro Coelho 2”, Pedro não está mais satisfeito com a sua vida e vai buscar aventuras fora do jardim (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

5. Pedro Coelho 2 (24/03)

Na sequência de Pedro Coelho, Bea, Thomas e os coelhos formam uma família improvisada. Mas Pedro, que não está satisfeito, resolve se aventurar para além do jardim. Então, ele se depara com um mundo em que não é mais o protagonista e suas travessuras não são bem-vistas. Ele encara, assim, uma jornada de autoconhecimento.