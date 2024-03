5 dicas para estimular a produção de colágeno na pele

O colágeno é uma proteína crucial para a estrutura e elasticidade da pele, formando uma espécie de rede de sustentação que mantém a firmeza e a aparência jovem. Todavia, ao longo do processo de envelhecimento, a produção natural de colágeno diminui, resultando em rugas, flacidez e perda de elasticidade.

No entanto, existem medidas que podem ser adotadas para estimular a síntese de colágeno e retardar esses efeitos indesejados. A seguir, Carolina Viudes, engenheira química, especialista em formulação de cosméticos e CPO da marca Bisyou Skincare, explica como fazer isso. Confira!

1. Tenha uma alimentação balanceada

Consumir alimentos ricos em nutrientes essenciais para a produção de colágeno é crucial. Inclua em sua dieta fontes de vitamina C, como frutas cítricas, além de alimentos ricos em aminoácidos, como carne magra, ovos e peixes. Esses nutrientes são fundamentais para a síntese de colágeno no organismo.

2. Se hidrate adequadamente

A água é vital para a saúde da pele. Se manter bem hidratado ajuda na circulação sanguínea e na absorção de nutrientes essenciais para a produção de colágeno. Beba água regularmente e considere o uso de cremes hidratantes que contenham ingredientes como ácido hialurônico, conhecido por sua capacidade de reter a umidade na pele.

O uso de protetor solar é fundamental para proteger a pele dos danos causados pelo sol (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Use protetor solar

A exposição excessiva aos raios UV pode prejudicar a produção de colágeno e acelerar o envelhecimento da pele. Por isso, use protetor solar diariamente para proteger a pele dos danos causados pelo sol. Opte por produtos com fator de proteção solar (FPS) adequado ao seu tipo de pele e reaplique conforme necessário.

4. Pratique exercícios físicos

A prática regular de exercícios físicos estimula a circulação sanguínea, promovendo a entrega eficiente de nutrientes às células da pele. Além disso, o exercício ajuda a manter um peso saudável, reduzindo a pressão sobre a pele e prevenindo a flacidez.

5. Tenha uma rotina de skincare

Incorpore séruns pela manhã, focados em antioxidantes e proteção, e cremes à noite, centrados na reparação e renovação, assim criando uma abordagem holística para maximizar a produção de colágeno ao longo do tempo. É essencial ajustar a escolha dos produtos de acordo com o seu tipo de pele e necessidades específicas.

Segundo Carolina Viudes, “é muito importante investir em produtos com ingredientes com óleos vegetais e antioxidantes como extratos de maçã e gengibre, que aumentam a firmeza, diminui linhas e que podem ajudar na produção e preservação do colágeno.”

É importante ressaltar que para cada área do corpo é necessária uma abordagem, principalmente para a área dos olhos, pois como é muito fina envelhece mais rápido, e com o passar do tempo, fica mais flácida, por diversos motivos.

Por Henrique Souza