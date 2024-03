5 lançamentos imperdíveis no Max em março

O HBO Max mudou de nome e, agora, se chama Max. Além da troca da identidade da marca, essa mudança visa apresentar um catálogo mais diversificado para os seus assinantes, incluindo canais e produções adicionais. Inclusive, o mês de março chega com diversas novidades no novo streaming!

Para os fãs de comédia e musical, há o filme “Wonka”, que conta a origem de Willy Wonka até se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo. Já quem aprecia uma boa série, vai poder acompanhar “As Garotas do Ônibus: Jornalistas de Campanha”, que mostra a frenética cobertura de uma campanha presidencial feita por quatro jornalistas.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos!

“Uma Revolução em Quadro” acompanha a investigação do desaparecimento das obras de Nickzad Nodjoumi (Imagem: Reprodução digital | Max)

1. Uma Revolução em Quadros (06/03)

Esse documentário mostra a investigação do desaparecimento das obras de arte de Nickzad “Nicky” Nodjoumi, um artista americano nascido no Irã. As pinturas dele desapareceram do Museu de Arte Contemporânea de Teerã após a sua exposição “Relatório sobre a Revolução”, em 1980. Nicky, tido como traidor pelos radicais islâmicos, criticava o regime do Xá com as suas obras.

“Wonka” conta a história do famoso Willy Wonka (Imagem: Reprodução digital | Max)

2. Wonka (08/03)

Dirigida por Paul King e estrelada por Timothée Chalamet, a comédia musical mostra a origem da história do jovem Willy Wonka antes de ele se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo.

Na trama, o protagonista enfrenta diversas dificuldades, inclusive a falta de apoio de seu pai, para tornar o seu sonho realidade. Por isso, decide sair de casa ainda muito jovem, visando embarcar em uma das maiores aventuras de sua vida. Durante a jornada, conhece os icônicos assistentes Oompa Loompas (Hugh Grant), que o ajudam a se tornar o famoso “Willy Wonka” de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”.

Na terceira temporada de “The Cleaning Lady”, acompanhamos a reviravolta que a família de Arman Morales traz à trama (Imagem: Reprodução digital | Max)

3. The Cleaning Lady – 3ª temporada (12/03)

“The Cleaning Lady”, criada por Miranda Kwok, é uma adaptação da série argentina “La Chica que Limpia”, que retrata a vida de Thony (Elodie Yung), uma médica imigrante que busca melhores condições de vida e tratamento para seu filho e, por isso, aceita trabalhar como faxineira para uma máfia. Na terceira temporada, o foco da produção é na família de Arman Morales, o líder da máfia, acrescentando camadas de segredos, conflitos e complexidade à trama e à dinâmica dos personagens.

“As Garotas do Ônibus: Jornalistas de Campanha” mostra quatro jornalistas cobrindo eleições presidenciais (Imagem: Reprodução digital | Max)

4. As Garotas do Ônibus: Jornalistas de Campanha (14/03)

Inspirada no livro “Chasing Hillary”, de Amy Chozick, a história acompanha Sadie McCarthy (Melissa Benoist), uma jornalista que decide deixar sua vida para trás em busca da oportunidade de cobrir uma eleição presidencial para um renomado jornal. Ao embarcar em um ônibus, desenvolve laços com três profissionais que cobrem outros candidatos: Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) e Kimberlyn (Christina Elmore).

Em “O homem dos sonhos”, o personagem invade o sonho de pessoas desconhecidas (Imagem: Reprodução digital | Califórnia Filmes)

5. O homem dos sonhos (15/03)

Nesse filme que combina comédia e terror, dirigido e escrito por Kristoffer Borgli, o comum e infeliz pai de família e professor universitário Paul Matthews, interpretado pelo ator Nicolas Cage, começa a ser visto por milhares de pessoas desconhecidas em seus sonhos. No entanto, essas aparições tomam outro rumo e os sonhos se tornam pesadelos. Com isso, o personagem é forçado a aprender a lidar com essa fama peculiar.