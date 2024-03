A utilização de madeira, tanto na arquitetura quanto na decoração de um ambiente, sempre foi destaque através das décadas. Ao longo dos anos, por exemplo, as tendências foram várias: baús, armários, camas, pisos de tacos, mosaicos, móveis robustos, como também os delicados e, atualmente, o boom de paredes ripadas e revestidas que conquistaram o décor.

Afinal, a madeira é atemporal e funcional, pois, como uma massa de modelar, ela pode ser transformada em qualquer item ou peça pela marcenaria inserida em um ambiente com maestria por profissionais da arquitetura e do design de interiores.

Benefícios desse tipo de material

Para compreender melhor o uso desse material, Monike Lafuente e Claudia Yamada, arquitetas do Studio Tan-gram, que trabalham constantemente com a madeira em seus projetos, revelaram o que a torna tão especial na decoração e na sua relação com as pessoas.

“A madeira, por ser um elemento natural, traz uma sensorialidade muito grande, fazendo com que nos sintamos no momento presente. E a madeira em si é um coringa que casa com qualquer estilo, indo muito bem com o industrial, tradicional, clássico e o contemporâneo. Em todas as propostas, congrega com gostosa sensação do aconchego”, explicam as profissionais.

Outro ponto positivo é sua durabilidade, que se torna ainda mais longeva quando há proteção contra os raios solares – quando o cuidado não ocorre, há a possibilidade da madeira ‘esturricar’ e ocorrer uma mudança na cor.

“Se for uma parede sem incidência de sol, não há motivos para preocupação, porque a madeira, por si, terá vida longa. O cuidado então deve ser direcionado para a dedetização, pois em caso de madeira maciça, existe o risco de cupim”, advertem as arquitetas.

Uso da madeira em paredes

A seguir, confira 7 dicas para revestir as paredes com madeira!

1. Alternativas econômicas

Para economizar, Claudia indica “não trabalhar com madeira maciça ou folha de madeira natural, que são mais caros mesmo”. De acordo com a arquiteta, uma saída recorrente para economizar é investir em derivações como o MDF madeirado, vinílico, poliestireno, adesivo, porcelanato e ripado pronto em porcelanato, dentre outras possibilidades. “Todos cumprem muito bem seu papel de trazer bem-estar e essa ideia de extensão da parede”, complementa.

Essas alternativas econômicas e com propostas semelhantes facilitam, inclusive, a aplicação de paredes ou painéis ripados em banheiros (outra tendência atual com o uso da madeira), pois muitos desses materiais são impermeáveis, deixando livre a escolha do cliente de colocá-lo em banheiros, lavabos e próximos à pia da cozinha.

Tonalidade da madeira depende das preferências pessoais para o décor (Imagem: Jodie Johnson | Shutterstock)

2. Tipo e estilo de madeira

Outro ponto que levanta dúvida nas pessoas diz respeito ao estilo e tipo de madeira a ser empregadas e para qual fim. Sobre essa questão, Monike também é categórica: “Encontramos tanto aqueles que apreciam a madeira escura, como outras que revelam sua preferência por tonalidades mais claras. Tudo depende da ambiência que se deseja conquistar e das características pretendidas para o décor desse cômodo”, afirma a profissional.

3. Sensação de amplitude

A sensação de extensão e alargamento de uma parede é assegurada por meio da utilização da parede revestida de madeira, que propõe amplitude ao imóvel.

4. Conforto térmico

A madeira pode ser utilizada para fazer um isolamento térmico natural, sendo melhor do que a alvenaria e o concreto, pois mantém a temperatura da casa neutra sem absorver o calor nos dias quentes. Por outro lado, esse material é ainda melhor no frio, pois oferece a sensação de aconchego e não dissipa o calor.

5. Mix de madeiras

É possível criar combinações com tipos variados de madeiras, explorando suas tonalidades e texturas, principalmente quando colocadas em ambientes diferentes de um mesmo imóvel.

6. Separação de ambientes

Utilizando folhas de madeira, é possível executar a separação de ambientes de maneira elegante e funcional. Na concepção do projeto de arquitetura, o material também é perfeito para a execução de portas de correr, biombos, divisórias e até para criar a noção de separação pela própria continuidade da parede revestida.

7. Material sustentável

Os painéis de madeira reaproveitados são uma opção sustentável e econômica para revestir paredes. Para investir nesse método, você pode utilizar pallets e caixotes, que são fáceis de encontrar e ainda proporcionam uma decoração rústica aos ambientes.

