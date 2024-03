7 vitaminas caseiras para desintoxicar o organismo

As vitaminas são conhecidas por fornecer nutrientes ao corpo e ajudarem a manter a saciedade. Além disso, elas também são perfeitas para desintoxicar o organismo. Isso porque elas podem ser preparadas com ingredientes que ajudam a eliminar toxinas do corpo. A seguir, confira 7 receitas de vitaminas detox deliciosas para uma vida mais saudável!

Vitamina de banana, beterraba e aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite de soja gelado

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 banana descascada e picada

2 colheres de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a beterraba, a banana e a aveia e bata até ficar homogêneo. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de abacate com leite em pó

Ingredientes

Polpa de 1 abacate cortado em cubos

cortado em cubos 1 l de leite de amêndoas

3 colheres de sopa de leite em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar o gelo. Sirva em seguida.

Vitamina de abacaxi

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi picado

picado 2 xícaras de chá de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de essência de baunilha

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o abacaxi e a essência de baunilha e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana, mel e pera

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de mel

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 pera sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 colher de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de maçã com canela (Imagem: nblx | Shutterstock)

Vitamina de maçã com canela

Ingredientes

800 ml de leite de aveia gelado

5 maçãs sem sementes e picadas

sem sementes e picadas 1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite e as maçãs e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela e o açúcar de coco e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá leite de soja gelado

1 xícara de chá de suco de laranja

Polpa de 1 mamão picado

2 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o suco de laranja e o mamão e bata até ficar homogêneo. Adicione a aveia e as sementes de linhaça e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Vitamina de melancia com aveia

Ingredientes

2 fatias de melancia descascadas, picadas e geladas

descascadas, picadas e geladas 200 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.