11 frutas que os cachorros não podem comer

Se frutas e vegetais são ótimos para nossa saúde, eles devem ajudar a saúde dos cachorros também, correto? Errado. Na verdade, especialistas alertam que muitos dos nossos alimentos fazem mal para os cães. Isso porque podem provocar doenças graves, como problemas hepáticos e renais. Para entender melhor o assunto, confira a seguir algumas recomendações!

Cachorro pode comer fruta?

De acordo com especialistas, frutas não devem ser a base da alimentação dos cães. Eventualmente, porém, seu pet pode, sim, saborear um petisco natural. Algumas frutas e legumes, além de saborosos, podem até fazer um bem danado para seu amigo de quatro patas!

Porém, nem tudo são flores, ou melhor, frutas… Outros alimentos não só fazem mal como são extremamente perigosos! Ingerir um vegetal que não é digerido pelo organismo do cão pode gerar sérias complicações. Assim, mantenha uma lista de quais frutas cachorro não pode comer na hora de oferecer um agrado ao seu amigo.

Frutas que cachorro não pode comer

Apesar de serem naturais e cheias de nutrientes, nem todas as frutas são benéficas para os cachorros. Para tirar todas as dúvidas, convidamos a médica-veterinária da Petz Dra. Suelen Silva. Segundo a especialista, entre as frutas que o cão não pode comer, estão:

1. Abacate

Engana-se quem acha que cães podem comer abacate. Delicioso, salgado ou doce, o abacate deve ficar longe de seu colega peludo. A fruta possui uma substância chamada persina, venenosa para os pets. Por isso, pode causar vômitos, diarreias e problemas no coração.

2. Abacaxi

O abacaxi não é indicado; porém, a fruta não chega a ser um veneno para os cães. Aqui, o problema se refere à acidez, que pode causar complicações no estômago do animal.

3. Carambola

A carambola tem uma toxina natural que pode causar problemas renais no cão, com sintomas como vômito, diarreia, salivação intensa, tremores, sangue na urina, entre outros. Isso porque possui alta concentração de ácido oxálico, que pode causar acúmulo de cálculos nos rins e na bexiga, acarretando a insuficiência renal. Além disso, também possui a caramboxina, toxina que causa alterações neurológicas e maior comprometimento dos rins.

4. Cereja

Essa fruta tão pequena e, aparentemente inofensiva, contém cianeto em seu caroço e casca, que pode causar falência respiratória e, consequentemente, a morte do animal, porque prejudica o transporte de oxigênio pelas células sanguíneas.

5. Damasco

Assim como a cereja, possui polpas seguras para o consumo animal. Entretanto, as hastes, sementes e folhas possuem muito cianeto, podendo causar grandes problemas respiratórios.

6. Coco

Por conter triglicérides, pode causar inchaço, desconforto, dor de estômago e diarreia.

7. Açaí

É rico em teobromina, a mesma substância presente no chocolate e que pode causar intoxicação nos cães. Portanto, não se deve dar açaí ao cão.

8. Figo

Além de reações alérgicas, pode causar vômito e diarreia caso a árvore ou planta seja ingerida. Processos inflamatórios na pele também são reações comuns.

Frutas ácidas podem causar gastrite nos cães (Imagem: SouthBaby | Shutterstock)

9. Laranjas e limão

Frutas conhecidas pela acidez também passam longe da lista de frutas que o cachorro pode comer. Ninguém imagina que uma bela laranja, cheia de vitamina C, possa ser perigosa, não é mesmo? Porém, quem acha que cachorro pode comer laranja está bastante enganado! O excesso de acidez dessas frutinhas pode causar gastrite e outras complicações. Logo, ambas devem ficar de fora da dieta de seu amigo.

10. Maracujá

Apesar dos inúmeros efeitos que podem ajudar o animal, como calmante e ansiolítico (essas propriedades estão presentes na folha), cachorro não pode comer maracujá na sua forma in natura. Isso porque só é recomendado dar a polpa da fruta, mas sem casca, sementes e folhas. Como é muito difícil separar tudo isso e oferecer somente a polpa para os cachorros, a recomendação é que não seja ofertada ao cão.

11. Uvas e passas

Nem pense em dar aquelas uvas suculentas para seu amiguinho peludo: são extremamente perigosas para os cachorros. Estudiosos não sabem ao certo quais substâncias da fruta afetam os cães, mas há diversos relatos de doenças e, até mesmo, mortes causadas pela ingestão da fruta. As passas também apresentam os mesmos riscos e, por isso, não devem ser oferecidas ao seu companheiro.

Escolha o petisco ideal para o seu pet

Apesar de a lista não ser muito longa, algumas frutas apresentam alto risco aos nossos pets. Por isso, o ideal é deixar a salada de frutas apenas para os humanos. Para seu animal de estimação, escolha um petisco mais apropriado.

Por Revista Spaço Pets