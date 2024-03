No mundo canino, a diversidade de raças é vasta e fascinante, oferecendo uma ampla gama de aspectos físicos, temperamentos e habilidades. Entre elas, algumas se destacam pela notável fofura, devido às suas características únicas e encantadoras. Desde os pequenos e peludos até os grandes e imponentes, há cachorros que conquistam os corações das pessoas com seus olhares expressivos, orelhas engraçadas ou simplesmente pela aparência fofa e atraente.

A seguir, confira 10 raças de cachorro mais fofas do mundo!

1. Shih tzu

O shih tzu é um cachorro afetuoso e amigável (Imagem: Michael Mong | Shutterstock)

O shih tzu é originário do Tibete, na China. Ele tem pelagem longa e sedosa, rosto achatado e orelhas caídas. Afetuoso e amigável, é ótimo para companhia e um cachorro conhecido por ser carinhoso com as pessoas.

2. Maltês

O maltês é um cachorro afetuoso, dócil e dedicado aos seus tutores (Imagem: Tanya Dol | Shutterstock)

O maltês, como o próprio nome diz, é um cachorro originário de Malta. Ele tem pelagem longa e sedosa, corpo pequeno e expressão alerta. Brincalhão e dócil, adora estar perto dos tutores e é um ótimo animal de estimação.

3. Pug

Os pugs têm temperamento amigável e sociável (Imagem: Ezzolo | Shutterstock)

O pug é uma raça de cachorro originária da China. Ele tem o corpo compacto, rugas no rosto, olhos expressivos e cauda enrolada. Sociável e amigável, é cheio de energia e um cãozinho extremamente leal.

4. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel tem personalidade gentil e amigável (Imagem: Eric Isselee | Shutterstock)

O cavalier king charles spaniel é uma raça de cachorro originária do Reino Unido. Ele tem cabeça arredondada, olhos grandes e orelhas longas. Com personalidade gentil e amigável, é ótimo com crianças. Adora carinho e atenção.

5. Bichon frisé

O bichon frisé tem a pelagem fofa e é alegre e sociável (Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock)

O bichon frisé é originário da França e Bélgica. Ele apresenta pelagem fofa e cacheada e olhos escuros. É um cachorro alegre, sociável e fácil de treinar. Adora brincar e fazer parte da família.

6. Buldogue francês

O buldogue francês é um cachorro divertido e sociável (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock)

Como o próprio nome diz, o buldogue francês é originário da França. Com o corpo pequeno, esse cachorro também apresenta orelhas grandes e focinho curto. Divertido e sociável, ele tem temperamento amigável. Além disso, é ótimo para apartamentos.

7. Golden retriever

O golden retriever é um cachorro amigável, inteligente e afetuoso (Imagem: Donamen | Shutterstock)

O golden retriever é uma raça de cachorro originária da Escócia. Ele tem pelagem dourada, olhos expressivos e corpo atlético. É um animal amigável, inteligente e dedicado. Excelente para família e costuma ser fácil de treinar.

8. Corgi

O corgi é um cachorro energético, leal e carinhoso (Imagem: Chutima Chaochaiya | Shutterstock)

O corgi é um cachorro originário do País de Gales. Ele apresenta corpo baixo, pernas curtas e orelhas grandes. É energético, leal e carinhoso. Adora brincar e costuma se dar bem com crianças.

9. Lulu-da-pomerânia

O lulu-da-pomerânia é enérgico e inteligente (Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock)

O lulu-da-pomerânia, como o nome diz, é originário da Pomerânia. Ele possui uma pelagem densa e felpuda. É um cachorro enérgico, inteligente e adora atenção, sendo perfeito para quem procura um cão de pequeno porte.

10. Beagle

O beagle é um cachorro curioso, amigável e cheio de energia (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O beagle é originário do Reino Unido. Pequeno e musculoso, ele possui orelhas longas e uma expressão gentil. Curioso, amigável e cheio de energia, é um cão adaptável e sociável.