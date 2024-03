5 receitas práticas de sorvete para os últimos dias de verão

Estamos nos aproximando do final do verão, e não há nada como desfrutar de um sorvete delicioso para dar adeus à estação mais quente do ano. Além de saborosos, eles podem ser preparados em casa de maneira fácil e com ingredientes simples. Assim, você ameniza o calor sem perder tanto tempo na cozinha. Por isso, a seguir, confira 5 receitas práticas de sorvete para curtir os últimos dias de verão!

Sorvete de amendoim

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de pasta de amendoim

300 g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite condensado com a pasta de amendoim até ficar homogêneo. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de amendoim e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Dica: sirva o sorvete de amendoim com calda de caramelo.

Sorvete de frutas vermelhas

Ingredientes

150 g de morango picado

150 g de framboesa picada

picada 395 g de leite condensado

300 g creme de leite fresco

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as frutas e bata até obter um creme. Adicione o leite condensado e bata novamente até ficar homogêneo. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de frutas e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de café

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de café expresso

300 g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite condensado com o café até ficar homogêneo e reserve. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de café e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de abacate (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Sorvete de abacate

Ingredientes

2 abacates descascados e picados

395 g de leite condensado

150 g de creme de leite fresco

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, o leite condensado, o suco de limão e o creme de leite. Bata até ficar homogêneo. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de abacaxi com hortelã

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

395 g de leite condensado

100 g de folhas de hortelã

300 g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os pedaços de abacaxi até ficar homogêneo. Adicione as folhas de hortelã e bata novamente até incorporar. Despeje em uma tigela e misture com o leite condensado. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente o creme de abacaxi e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.