7 dicas para facilitar a visita ao veterinário para o seu gato

A visita ao veterinário muitas vezes é encarada como um momento estressante para os gatos, principalmente devido à mudança de ambiente, presença de outros animais e a procedimentos desconhecidos. Além disso, a ansiedade associada a isso pode resultar em reações adversas, como resistência ao transporte e comportamentos agressivos.

Entretanto, a ida ao profissional é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos felinos. Nesse cenário, alguns cuidados específicos podem fazer toda a diferença, tornando a experiência mais tranquila e confortável ao animal. Abaixo, confira algumas dicas de como tornar a visita ao veterinário menos estressante para o seu gato!

1. Introdução gradual à caixa de transporte

Permita que o gato se acostume à caixa de transporte gradualmente. Deixe-a aberta em casa com conforto, associando-a a experiências positivas, como alimentação e brincadeiras. Isso reduzirá a ansiedade quando chegar a hora de ir ao veterinário.

2. Familiarização com o consultório

Faça visitas regulares ao consultório veterinário sem necessidade de exames. Deixe o gato explorar a sala de espera e receber carinho dos profissionais, associando o local a interações amigáveis.

3. Pano com cheiro confortável

Coloque um pano com o cheiro familiar do gato dentro da caixa de transporte. O odor conhecido proporcionará conforto durante o transporte e na sala de espera, ajudando a reduzir o estresse.

4. Uso de feromônios calmantes

Utilize difusores de feromônios calmantes na casa e na caixa de transporte. Esses produtos ajudam a criar um ambiente relaxante para o gato, diminuindo a ansiedade antes e durante a visita ao veterinário.

Oferecer petisco após visitar o veterinário aumenta a associação positiva do animal ao profissional (Imagem: Irina Vasilevskaia | Shutterstock)

5. Alimentação antes da visita

Evite alimentar o gato imediatamente antes da consulta para evitar náuseas durante o transporte. No entanto, ofereça um petisco ou recompensa após a visita. Isso fortalece a associação positiva com a experiência e contribuirá para a construção de uma relação mais positiva com o veterinário.

6. Transporte calmo

Mantenha o transporte tranquilo e evite movimentos bruscos. Conduza o bichano suavemente e mantenha a caixa de transporte nivelada para evitar oscilações, proporcionando uma viagem mais confortável.

7. Escolha de horários calmos

Opte por horários mais tranquilos no veterinário, quando há menos agitação e barulho. Isso ajudará o gato a se sentir mais relaxado e seguro durante a consulta.