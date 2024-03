10 mitos sobre os cães da raça golden retriever

O golden retriever, uma das raças de cães mais populares do mundo, teve sua origem na Escócia no final do século XIX. Hoje, é reconhecido pela personalidade afetuosa, lealdade e inteligência. Sua natureza amigável o torna excelente companheiro familiar, sendo especialmente amável com crianças.

Apesar da reputação positiva, diversos mitos circulam sobre tais cachorros, desde a ideia de que são hiperativos o tempo todo até a noção de que não são inteligentes. Desmitificar essas concepções equivocadas é crucial para entender corretamente essa maravilhosa raça, que combina beleza, temperamento amigável e habilidades notáveis.

Por isso, a seguir, confira 10 mitos sobre cães da raça golden retriever!

1. Golden retrievers são hiperativos o tempo todo

Embora energéticos, eles são capazes de se adaptar ao ambiente e à rotina de seus tutores. Podem ser tranquilos e relaxados quando estão dentro de casa e se tornar mais ativos durante as atividades ao ar livre.

2. Golden retrievers não são inteligentes

Na verdade, são conhecidos por sua inteligência e facilidade de treinamento. Cães ávidos por aprender e realizar tarefas, eles participam bem de atividades que exigem obediência e interação.

3. Eles não são bons cães de guarda

Embora naturalmente amigáveis, os golden retrievers são alertas e têm um instinto de proteção. Mesmo que não sejam agressivos, sua presença muitas vezes provoca medo em intrusos.

4. Golden retrievers só se dão bem com famílias grandes

Esses cães, extremamente versáteis, se adaptam bem a diferentes tamanhos de famílias. Sua natureza afetuosa os torna ótimos companheiros para famílias de todos os tamanhos.

O golden retriever precisa de exercícios regulares (Imagem: Hollysdogs | Shutterstock)

5. Não precisam de exercícios

Na realidade, possuem uma necessidade saudável de exercícios regulares. A prática de atividades físicas não apenas mantém sua saúde, mas também contribui para o equilíbrio de seu comportamento.

6. Eles não se dão bem com outros animais de estimação

Golden retrievers são geralmente amigáveis com outros animais, especialmente quando socializados desde cedo. Sua natureza gentil os torna propensos a formar laços positivos com outros pets da família.

7. São propensos a muitas doenças

Embora nenhuma raça esteja completamente livre de condições de saúde, os golden retrievers são conhecidos por sua robustez. Boa genética, cuidados veterinários regulares e uma dieta adequada podem contribuir para uma vida saudável.

8. Difíceis de treinar

Ao contrário, golden retrievers são cães inteligentes e respondem bem ao treinamento positivo. Sua disposição para agradar seus tutores facilita o processo de aprendizagem.

9. Golden retrievers não precisam de cuidados com o pelo

Apesar de seu pelo ser relativamente fácil de cuidar, os golden retrievers ainda precisam de escovação regular para evitar emaranhados e manter a saúde da pele.

10. São propensos a comportamentos agressivos

Esses cães são conhecidos por sua natureza amigável e pacífica. Com a socialização adequada, geralmente se destacam por seu temperamento equilibrado e atitudes amigáveis em relação a pessoas e outros animais.