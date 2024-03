8 sucos para acelerar o metabolismo e ajudar a emagrecer

Uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas é essencial para alcançar um emagrecimento efetivo e duradouro. Alimentos como o gengibre, a canela e o óleo de coco, por exemplo, são excelentes aliados de quem deseja eliminar alguns quilos, pois ajudam o organismo a gastar energia e, associados a uma vida saudável, promovem a queima de gordura.

“Para ter uma perda de peso e consequentemente de medidas, deve-se adquirir hábitos saudáveis com orientação do profissional da área. Para isso, é necessária uma dieta equilibrada de acordo com seu objetivo, sexo, idade, atividade física e possíveis patologias existentes”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub.

A seguir, confira 8 receitas de sucos saborosos para inserir na sua dieta!

Suco de pêssego com gengibre

Ingredientes

1 pêssego picado

picado Suco de 3 laranjas

200 ml de água

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pêssego, o suco de laranja e o gengibre e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de melancia com canela

Ingredientes

1/2 fatia de melancia sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos 2 colheres de café de canela em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de melancia e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de abacaxi, hortelã e chá-verde

Ingredientes

2 colheres de sopa de erva de chá-verde

500 ml de água

4 fatias de abacaxi picadas

picadas 10 folhas de hortelã

Suco de 4 limões

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva de chá-verde e misture bem. Tampe a panela e deixe descansar por 20 minutos. Coe e transfira o chá para uma jarra e leve à geladeira para gelar. Após, em um liquidificador, coloque o chá, acrescente os pedaços de abacaxi, as folhas de hortelã e o suco de limão e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de laranja com óleo de coco

Ingredientes

200 ml de suco de laranja natural

1/2 xícara de chá de morangos picados

1 colher de sobremesa de óleo de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, os morangos e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

Suco de guaraná com açaí (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Suco de guaraná com açaí

Ingredientes

50 g de polpa de açaí gelada

gelada 2 fatias de abacaxi picadas

1 colher de sopa de guaraná em pó

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, os pedaços de abacaxi, o guaraná em pó e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.

Suco de maçã com morango e pimenta

Ingredientes

1 maçã com casca , sem sementes e picada

, sem sementes e picada 4 morangos cortados em rodelas

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, os morangos, a pimenta e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de limão com hortelã e gengibre

Ingredientes

Suco de 2 limões

1 pedaço de gengibre descascado e picado

descascado e picado 1 colher de sopa de mel

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o gengibre, o mel e as folhas de hortelã e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de laranja com agrião

Ingredientes

Gomos de 1 laranja

1 xícara de chá de agrião

150 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.