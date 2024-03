5 receitas fit com linhaça para fazer em casa

A linhaça é reconhecida por seus múltiplos benefícios à saúde, sendo uma aliada poderosa na busca pela perda de peso. Além de proporcionar sensação de saciedade, enriquece as refeições com uma dose extra de nutrientes.

Conforme explica a nutricionista Queila Turchetto, a semente de linhaça possui, em sua composição química, cerca de 30 a 40% de lipídio, 20 a 25% de proteína, 20 a 28% de fibra dietética total, 4 a 8% de umidade e 3 a 4% de cinzas, além de vitaminas A, B, D e E e minerais como potássio, fósforo, magnésio, cálcio e enxofre.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas fit com linhaça para tornar o seu dia mais saudável e saboroso!

Pão integral com semente de linhaça

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de semente de linhaça moída

1 colher de sopa de fermento biológico

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de mel

1 xícara de chá de água morna

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Semente de linhaça para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a linhaça moída, o fermento biológico e o sal. Adicione o mel e a água morna à mistura até obter uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove até a massa ficar macia e elástica. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e cubra com um pano úmido. Deixe descansar por 1 hora. Coloque a massa em uma forma para pão untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe com a semente de linhaça e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida.

Barrinhas de cereal com linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de semente de linhaça moída

60 ml de mel

50 g de pasta de amendoim

50 g de damasco seco picado

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, junte a aveia, a semente de linhaça e o damasco e misture. Reserve. Em uma panela, aqueça o mel em fogo baixo e misture com a pasta de amendoim até ficar homogêneo. Em seguida, transfira para a tigela com a aveia e misture bem. Coloque a misture em uma forma rasa untada com óleo de coco, de maneira que fique firme e compacta. Leve à geladeira por 5 horas, depois corte em tiras e sirva em seguida.

Bolinho de linhaça com cenoura

Ingredientes

2 cenouras raladas

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de semente de linhaça moída

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

em pó 60 ml de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a cenoura, os ovos e o mel. Adicione a farinha de aveia, a linhaça, o fermento e a canela e mexa até obter uma mistura homogênea. Distribua a massa em forminhas de muffin untadas com óleo de coco e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Retire do forno, deixe esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Pudim de chia com linhaça (Imagem: Gala Oleksenko | Shutterstock)

Pudim de chia com linhaça

Ingredientes

2 colheres de sopa de semente de chia

1 colher de sopa de semente de linhaça moída

1 xícara de chá de leite de coco caseiro

caseiro 1 colher de chá de extrato de baunilha

100 g de morango picado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia, a linhaça moída, o leite de coco e o extrato de baunilha. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em recipientes individuais com o morango picado por cima.

Salada de vegetais com linhaça

Ingredientes

180 g de quinoa cozida

180 g de brócolis cozido e picado

1 cenoura ralada

1 pepino cortado em cubos

cortado em cubos 100 g de semente de linhaça moída

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa, o brócolis, a cenoura e o pepino. Adicione a semente de linhaça moída e misture. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture. Sirva em seguida.