BBB 24: 10 curiosidades sobre o emparedado Lucas

O 12° paredão do BBB 24 está formado e, pela segunda vez, Lucas Henrique, ao lado de Isabelle e Yasmin Brunet, disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Após ganhar o anjo e não receber mensagem da esposa no tradicional vídeo da família, o brother defendeu a sua permanência no game, ressaltando que está no programa para jogar.

“Aprendi com meu mestre que jogo tem que ser jogado e estou aqui para jogar, movimentando as peças usando todas as ferramentas que me dispõe para fazer o Big Brother acontecer. Eu sou uma pessoa que erra bastante, mas que reconhece os erros e tenta melhorar. Tô aqui, mas eu não tô sozinho”.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre o Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, para decidir se ele deve ou não permanecer no reality show!

1. “Buda” não conhece o pai

O mais novo de uma família com cinco irmãs, quatro de sangue e uma de consideração, filha do seu padrasto, Lucas não conhece o pai, mas tem a esperança de que ele apareça com a sua participação no BBB24.

2. Perdeu a Mãe em 2016

Criado pela mãe Fátima, cearense que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, o brother tem a matriarca como a sua inspiração. Por isso, após o falecimento da mãe, tatuou uma música do Emicida no antebraço em sua homenagem. “Quando eu era criança, minha mãe sempre saía para trabalhar antes de o sol nascer. “Quando Emicida canta essa música, me emociona muito, eu lembro dela”, contou em entrevista ao Gshow.

3. Trabalha desde os 14 anos

Para ajudar em casa, Lucas Henrique começou a trabalhar com 14 anos, consertando computadores. Atualmente, com 29 anos, ele atua como professor de educação física, formação que ele escolheu para poder ensinar capoeira.

4. Pratica capoeira desde os 9 anos

Cursar educação física devido à capoeira não foi coincidência, isso porque o professor é apaixonado pelo esporte desde os 9 anos, quando começou a praticar a modalidade. Hoje, ele ensina cerca de 300 alunos e se dedica a ser um professor/amigo dos estudantes, tanto que faz até dancinhas para o TikTok com eles. “Eu não sei dançar muito bem, a não ser o samba. No samba, o pai dá aula. Mas se vai fazê-los se sentirem mais perto de mim, não tenho problema nenhum”, disse ao Gshow.

5. Ganhou o apelido ‘Buda’ do seu mestre

Antes de entrar no BBB 24, o brother gravou um vídeo explicando a origem do apelido ‘Buda’. “Meu mestre me deu esse apelido por conta da minha personalidade e da forma como eu jogava. Por várias vezes eu jogava capoeira de forma muito tranquila, calma, paciente. Por conta disso, desse traço de personalidade, ele me chamava e sempre me chamou de Buda. Aí pegou”.

Fora do BBB 24, Buda dedica a vida a projetos sociais (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

6. Participa de projetos sociais

Especializado em Relações Étnico-raciais e mestre em Educação Física, Lucas é um estudante nato e participa de ações para ajudar a sociedade, como o projeto social ‘Luta pela Paz’, uma ONG internacional que trabalha com o esporte em territórios vulneráveis. Ele também atua formando outros professores, inclusive em Cabo Verde, na África.

7. Já participou do programa ‘Que História é Essa Porchat?’

Em 2022, Buda participou do programa ‘Que História é Essa Porchat?’, do GNT. No episódio, ele contou que um mês após o seu casamento ele foi intimado em um processo de reconhecimento de paternidade. Mas tudo se resolveu quando a juíza decretou que a situação se tratava de um homônimo, alguém com o mesmo nome.

8. É fã do Emicida e se inspira em Mariele Franco

Nascido na comunidade da Maré, o brother se inspira em Mariele Franco e já dirigiu um episódio sobre ela em uma série de vídeos curtos para crianças. Ele também é fã do rapper Emicida, por isso não é muito difícil encontrar vídeos dele na casa cantando as músicas do cantor. “Eu o admiro pela forma como ele transforma dor em poesia”, revelou ao Gshow.

9. Sonha em desfilar na Sapucaí

Torcedor da escola de samba ‘Mangueira’, um dos sonhos do participante é desfilar na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro. E ele pode agregar o grupo, pois canta músicas de capoeira e ainda manda bem em rodas de samba, jongo e maculelê.

10. Quer ganhar o prêmio para inspirar outros jovens

Em entrevista ao Gshow, Lucas contou que, caso ganhe o prêmio do BBB 24, pretende servir de inspiração para jovens com a mesma história que a sua. Além disso, deseja ajudar uma irmã que conheceu recentemente no Ceará.