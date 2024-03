6 ideias de penteados para o Lollapalooza

Em meio à energia dos festivais, em que a música, a arte e a moda se entrelaçam em uma atmosfera de criatividade e liberdade, encontrar o penteado perfeito é uma ótima ideia para completar o visual. Se você continua em dúvida sobre como arrasar nos eventos deste ano, como o Lollapalooza, que acontece neste final de semana, Wanderley Nunes, Keune Master Talent e cabeleireiro das famosas, têm inspirações para todos os estilos. Confira!

1. Bubble tail

“Bubble tail” causa impacto em qualquer look (Imagem: Alter-ego | Shutterstock)

Um penteado que causa impacto em qualquer look! O “Bubble tail” consiste em prender mechas do cabelo de maneira a formar uma “bolha”, por isso o nome. Segundo Wanderley, este estilo combina com todos os tipos de cabelo: lisos, cacheados e crespos.

“Para reproduzir, é muito simples, basta fazer um rabo alto e usar elásticos finos para prender as mechas. Para evitar que arrebente no meio do show, indico prender cada mecha com 2 ou 3 elásticos. Quem tiver fios com pouco volume pode usar um mousse para criar textura e, após prender, puxar levemente as mechas para deixar o formato da ‘bolha’ mais cheinho”, orienta.

2. Pigtails

“Pigtails” é um penteado simples de fazer (Imagem: Photommmm | Shutterstock)

Quer investir em um penteado, mas não tem muita paciência ou habilidade? Aposte no “pigtails”! Após dividir os cabelos ao meio, separe duas mechas frontais e use elásticos para prender bem rente à raiz. Segundo o Keune Master Talent, vale usar um spray fixador para manter os fios polidos e no lugar durante todo o festival. “Este penteado é ótimo para quem deseja trazer um pouco mais de feminilidade e delicadeza ao look”, diz Wanderley.

3. Solto com volume

Aproveitar a curvatura natural do cabelo ajuda a compor um look volumoso (Imagem: Brastock | Shutterstock)

O volume está tendo o seu retorno, e qual o melhor lugar para arrasar sem medo do que em um festival? Cabelos ondulados, cacheados e crespos podem aproveitar da curvatura natural do fio para investir em um look bem volumoso.

4. Messy hair

“Messy hair” oferece um look mais despojado (Imagem: Fred Duval | Shutterstock)

Quem não abre mão do cabelo todo solto pode entrar na onda do “messy girl”, que é um cabelo com leve ondulação e bem despojado. De acordo com o cabeleireiro, não há muitas regras para criar este visual.

“Geralmente uso um spray para texturizar fios lisos e ondulados. Basta aplicar diretamente no cabelo e amassar com as mãos para criar um efeito de ondas que não fique tão definido e certinho. Quem optar por ferramentas térmicas pode investir em um triondas e depois usar os dedos para deixar as mechas bem soltinhas”, explica Wanderley.

5. Coque com acessórios

Acessórios tornam o penteado mais divertido (Imagem: Red Umbrella and Donkey | Shutterstock)

Acessórios sempre serão uma boa ideia para deixar o penteado preso mais divertido! “O melhor de um penteado todo preso para este tipo de ocasião é a garantia de que o look ficará intacto até o final do show. Neste look, o coque pode ser único ou dividido ao meio. O mais importante é caprichar nas presilhas, que podem ser coloridas, com brilho, com frases. Vale até misturar e usar diferentes tipos para ficar ainda mais descolado”, indica o profissional.

6. Wet hair

O cabelo com efeito molhado é uma tendência (Imagem: Tinxi | Shutterstock)

Sim, o cabelo com efeito molhado continuará sendo uma tendência! “Um penteado cheio de personalidade, que incrementa qualquer produção e é extremamente simples de copiar em casa! Com os cabelos ainda úmidos, passe bastante gel e penteie para trás. Para deixar as mechas um pouco mais desconexas, vale passar os dedos ou usar um pente com dentes largos”, indica o hair stylist.

Por Fernanda Mart