3 dicas para utilizar móveis de madeira na decoração da casa

A madeira é um dos materiais favoritos de muitas pessoas para decorar a casa, especialmente por incorporar a beleza, elegância e aconchego do estilo rústico nos ambientes. Inclusive, como uma proposta de aproximar a decoração dos lares da atmosfera do interior, tem ganhado destaque na composição dos espaços até mesmo na cidade.

“Nossos clientes gostam de incluir a madeira, com um aspecto mais natural, em áreas de convivência e de lazer. Varandas, espaços gourmet, terraços, salas de jantar, jardins e quintais são alguns exemplos que combinam com esse décor incrível. Como esses móveis nos remetem à natureza, eles são perfeitos para momentos de relaxamento e de descontração, seja sozinho, com a família ou os amigos”, conta a arquiteta Priscila Tressino.

Por esse motivo, a dupla Priscila e Bernardo Tressino, à frente do escritório PB Arquitetura, compartilham 3 dicas para você transformar o seu lar utilizando móveis de madeira. Confira!

1. Utilize madeira de demolição

A madeira de demolição é uma solução interessante para quem quer decorar com muito estilo e, ao mesmo tempo, é mais sustentável. Como o próprio nome já diz, esse material é resultado da demolição de antigos imóveis, portanto o reaproveitamento dessa madeira, repleta de história, pode mudar completamente a decoração.

Além da resistência, outro diferencial dessas peças é que apresentam pequenos desníveis e variações de cor, por isso não há um móvel igual ao outro. “Na hora da compra, busque referências das empresas que vendem esse tipo de material, de forma a garantir a sua qualidade e autenticidade”, aconselha o arquiteto Bernardo Tressino.

Combinar a madeira com os elementos da decoração torna o ambiente mais elegante (Imagem: Projeto do PB Arquitetura | Henrique Ribeiro)

2. Combine elementos

Para desenvolver uma atmosfera rústica e elegante, é possível combinar uma série de elementos com os móveis. “Vale apostar em revestimentos em madeira ou tijolinho; ladrilhos hidráulicos; acessórios em corda, palha, tecidos diversos, metal envelhecido; ou itens com aparência vintage e retrô”, diz Priscila Tressino.

3. Invista em técnicas para fazer a madeira durar

Para que a madeira esteja sempre com um aspecto bonito, o conselho de Bernardo é que se faça o lixamento superficial da madeira, quando necessário, e depois seja aplicada uma camada de cera de carnaúba. Dessa forma, o móvel terá sua durabilidade cada vez mais ampliada.

Já para a limpeza do dia a dia, a recomendação é utilizar um pano seco e, quando for preciso retirar algum tipo de sujeira mais robusta, o caminho é empregar um tecido levemente umedecido, de forma a não umedecer e danificar o material. Em hipótese alguma, considere a aplicação de produtos químicos.

Por Emilie Guimarães