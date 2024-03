5 novidades no Globoplay em março

O mês de março está repleto de emoções no Globoplay, especialmente para os fãs de novelas e séries. No projeto “Resgate”, que traz clássicos da Globo dos anos 90 para o streaming, os assinantes podem reviver a nostalgia com a inclusão da novela “Corpo Dourado” e da série “Mulher”. Além disso, a terceira temporada de “As Five” chega para encerrar o emocionante arco das cinco amigas que conquistaram o coração do público.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos!

“As Five” conta a história das 5 amigas e se encerra nessa terceira temporada (Imagem: Daniela Toviansky | Globo)

1. As Five – 3ª temporada (01/03)

“As Five” é uma série derivada da “Malhação: Viva a Diferença” e conta a história das cinco amigas – Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) –, que se conheceram por acaso no metrô. Agora, a terceira temporada conclui a história das meninas. Em uma fase mais madura da vida, elas precisam lidar com as consequências das decisões do passado.

Em “Amor em Hong Kong”, vemos a história de amor entre um solteiro rico e uma modelo que não leva desaforo para casa (Imagem: Reprodução Digital | Globo)

2. Amor em Hong Kong (02/03)

A trama desse filme gira em torno de um magnata solteiro de Hong Kong, interpretado por Byron Mann, que tem o hábito de se relacionar apenas com modelos. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando se apaixona por Camila (Rayssa Bratillieri), uma modelo que desafia suas convenções. Ao longo de muitos obstáculos e reviravoltas, os protagonistas descobrem o verdadeiro significado do amor.

Na série “Mulher”, acompanhamos os atendimentos da clínica Machado de Alencar (Imagem: Nelson Di Rago | Globo)

3. Mulher (04/03)

Agora disponível no Globoplay, a série “Mulher” estreou na Globo em 1998, trazendo à televisão temas sensíveis e pouco explorados na época, como aborto, eutanásia, violência contra a mulher e câncer de mama. Ambientada na movimentada clínica Machado de Alencar, a série acompanha o dia a dia de Cristina Brandão (Patrícia Pillar) e Marta Corrêa (Eva Wilma), uma das pioneiras de ginecologia no Brasil.

A cada episódio, acompanhamos três histórias envolvendo pacientes e funcionários da clínica. A série não apenas quebrou tabus ao abordar tópicos importantes, mas também destacou o papel crucial das mulheres na medicina.

Em “Corpo Dourado”, o mistério de quem é o pai da fazendeira Selena divide a cena com um triângulo amoroso (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Corpo Dourado (11/03)

A novela, escrita por Antônio Calmon, foi ao ar nos anos 90 na Globo. Agora, chega ao streaming para matar a saudade dos espectadores que se encantaram com a história de amor entre a fazendeira Selena (Cristiane Oliveira) e Chico (Humberto Martins), apesar de ele já ser casado com Amanda (Maria Luísa Mendonça). No centro desse triângulo amoroso, está a busca da fazendeira para descobrir a identidade de seu pai.

Na segunda temporada de “Encantados”, os irmãos Olímpia e Eraldo continuam batalhando pelo supermercado (Imagem: João Miguel Jr. | Globo)

5. Encantados (12/03)

A história dessa série gira em torno da vida dos irmãos Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda), que precisam lidar com a morte do pai e assumir a gerência de um supermercado. Este é o sustento da sua família durante o dia. Mas, à noite, vira a escola de samba Joia do Encantado. Na segunda temporada, a dupla precisa enfrentar a decisão de abrir ou não uma filial do mercado, enquanto lida com a presença da vilã Dalva.