5 sobremesas práticas com chocolate para a Páscoa

Com a Páscoa se aproximando, é hora de começar a planejar aquelas sobremesas irresistíveis que vão encantar toda a família. E quando se trata de celebrar essa data tão doce, nada combina melhor do que chocolate. Então, para tornar a sua celebração ainda mais especial, apresentamos 5 sobremesas práticas e deliciosas que têm o chocolate como estrela principal. Confira!

Torta musse de chocolate

Ingredientes

200 g de biscoitos de chocolate

100 g de manteiga derretida

300 g de chocolate ao leite picado

500 ml de creme de leite fresco

Framboesa e açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Triture os biscoitos de chocolate em um processador de alimentos até obter uma consistência de migalhas finas. Em um recipiente, misture as migalhas de biscoito com a manteiga derretida até obter uma farofa molhada. Depois, pressione essa massa firmemente no fundo e nas laterais de uma forma de torta. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e reserve. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter picos firmes. Delicadamente, incorpore o chocolate derretido ao creme de leite batido. Despeje a mistura de musse de chocolate sobre a base de biscoito na forma. Alise a superfície e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse esteja firme. Decore com as framboesas e o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Crepe de chocolate com morango

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga derretida

200 g de chocolate meio amargo derretido

Morangos a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite, o chocolate em pó, o açúcar e a manteiga derretida até obter uma massa homogênea. Em uma frigideira antiaderente levemente untada com óleo de coco, em fogo médio, despeje uma porção da massa e espalhe, formando um crepe fino. Cozinhe os dois lados até que fiquem levemente dourados. Repita o processo até terminar toda a massa. Depois, espalhe o chocolate meio amargo derretido sobre cada crepe. Dobre os crepes em quatro partes. Decore com o chocolate derretido e morangos. Sirva em seguida.

Trufas de chocolate e amêndoas (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Trufas de chocolate e amêndoas

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

100 ml de creme de leite

1 colher de chá de essência de amêndoas

Cacau em pó para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Pique o chocolate meio amargo em pedaços pequenos e coloque em uma tigela. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate picado e mexa até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Adicione a essência de amêndoas à mistura e mexa bem. Cubra a tigela com filme plástico e leve à geladeira por cerca de 2 horas, ou até que a mistura esteja firme o suficiente para moldar. Com as mãos levemente untadas com óleo, modele pequenas bolas com a mistura de chocolate. Role as trufas moldadas no cacau em pó para decorar. Armazene as trufas na geladeira até a hora de servir.

Pavê de chocolate com café

Ingredientes

200 g de chocolate ao leite

200 ml de creme de leite

1 colher de sopa de café solúvel

300 g de biscoitos champanhe

1 xícara de chá de café expresso

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate com o creme de leite em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Adicione o café solúvel à mistura e mexa até ficar homogêneo. Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos champanhe embebidos no café expresso. Cubra os biscoitos com uma camada do creme de chocolate preparado. Repita as camadas até que todos os ingredientes sejam utilizados, terminando com uma camada de creme de chocolate. Decore a superfície com raspas de chocolate. Leve à geladeira por algumas horas e sirva em seguida.

Bolo de chocolate

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de cacau em pó

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de água fervente

Chantili para decorar

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, peneire a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio. Misture bem. Em outra tigela, bata os ovos levemente. Adicione o leite, o óleo vegetal e a essência de baunilha, misturando bem. Despeje os ingredientes líquidos na mistura de ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione a água fervente à massa e mexa até ficar bem incorporada. A massa ficará líquida, mas é normal. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar na forma por alguns minutos antes de desenformar e transferir para uma grade para esfriar completamente. Decore o bolo com o chantili. Sirva em seguida.