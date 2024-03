10 itens para comprar antes de adotar um gato 

Adotar um gato é uma experiência incrivelmente enriquecedora, proporcionando benefícios tanto para o tutor quanto para o felino. Esses animais são conhecidos por sua capacidade de estabelecer vínculos afetivos profundos e trazer alegria ao ambiente doméstico.

No entanto, para garantir que a transição para o novo lar seja tranquila e que as necessidades do gato sejam atendidas, é essencial que o tutor se prepare devidamente. Conforme explica a veterinária Fernanda Ambrosino, é necessário determinar um local para o pet dormir, um espaço para ele se alimentar e um para as necessidades fisiológicas.

Além disso, é importante que o tutor tenha alguns itens básicos para receber o novo animal de estimação. Abaixo, veja uma lista com os principais!

1. Caixa de areia e substrato

Garanta uma caixa de areia adequada ao tamanho do gato, juntamente a um substrato absorvente. Manter uma área limpa e confortável para que o animal faça suas necessidades é vital para seu bem-estar e higiene.

2. Comedouros e bebedouros

Proporcione tigelas para comida e água de fácil acesso. Comedouros elevados ajudam a prevenir problemas de coluna, enquanto um bebedouro fresco incentiva a hidratação constante, essencial para a saúde do gato.

3. Brinquedos interativos

Estimule a atividade física e mental do gato com uma variedade de brinquedos. Bolas, varinhas com penas e brinquedos que dispensam petiscos são ótimas opções para mantê-lo entretido.

4. Cama confortável

Ofereça um local acolhedor para o gato descansar. Uma cama macia ou almofada em um local tranquilo proporciona conforto e segurança, especialmente nos momentos de descanso.

5. Coleira e identificação

Mesmo gatos que ficam predominantemente dentro de casa podem se beneficiar de uma coleira com identificação. Isso é crucial para garantir sua segurança em caso de fuga acidental.

Os arranhadores são importantes aliados dos gatos e dos humanos, principalmente quando se trata de proteger móveis (Imagem: New Africa | Shutterstock)

6. Arranhadores

Gatos adoram afiar suas garras, e um arranhador adequado é essencial para evitar danos em móveis. Por isso, opte por modelos que ofereçam diferentes texturas para atender às preferências do felino.

7. Escova para pelagem

Dependendo da raça, os gatos podem precisar de cuidados frequentes com a pelagem. Uma escova apropriada ajuda a evitar nós, reduz a queda de pelos e proporciona momentos agradáveis de escovação.

8. Caixa de transporte segura

Uma caixa de transporte resistente e segura é essencial para viagens ao veterinário e situações de emergência. Ela deve ser espaçosa e confortável para garantir que o gato se sinta protegido durante o transporte.

9. Ração de qualidade

Escolha uma ração balanceada e de alta qualidade, adequada à idade, tamanho e necessidades específicas do gato. A nutrição é fundamental para a saúde e vitalidade do animal.

“Os filhotes devem ser alimentados com ração para filhotes, preferencialmente de categoria superpremium, que são alimentos completos, e não devem ser suplementados com outros produtos”, explica a veterinária Jade Petronilho.

10. Áreas de esconderijo e exploração

Gatos adoram ter lugares para se esconder e explorar. Forneça prateleiras ou pequenos esconderijos para que eles possam se sentir seguros e exercitar seu comportamento natural de caça.