11 alimentos considerados tóxicos para cachorros

Alguns alimentos podem ser apetitosos e até saudáveis para os humanos. No entanto, para os cachorros, eles podem ser perigosos e colocar a saúde do animal em risco por questões metabólicas e fisiológicas. A seguir, confira alguns alimentos que são considerados tóxicos para os cachorros.

1. Chocolate

Conforme explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, a substância metilxantina, presente no chocolate, pode levar a casos de intoxicações graves nos cães e, se não for identificada e tratada em tempo, pode levar a óbito. Quando consumido, esse alimento pode causar sintomas como vômitos, diarreia, hiperatividade, tremores musculares, entre outros.

2. Café

O café contém cafeína, que pode ser extremamente prejudicial para os cães, causando sintomas semelhantes ao envenenamento por chocolate. É perigoso para os sistemas nervoso, urinário e cardíaco dos cachorros.

3. Cebola

A cebola contém uma substância chamada tiossulfato, tóxica para os cachorros. Ela danifica os glóbulos vermelhos do sangue do cão, podendo levar à anemia. Além disso, esse alimento pode causar problemas no sistema digestivo do animal.

4. Massas

Segundo o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, as massas em geral podem acarretar distensão abdominal e dor no cachorro, por causa da presença de fermento, levando o pet a desenvolver um quadro de cólica e a produzir gases.

5. Uvas-passas

Ainda não se sabe exatamente qual substância torna essas frutas tóxicas para cães, mas a ingestão pode levar à insuficiência renal aguda, com sintomas como vômitos, diarreia, falta de apetite e letargia.

6. Leite

O consumo de leite também pode prejudicar a saúde dos cães. “Com o passar do tempo, assim como acontece com os humanos, os animais podem deixar de produzir a enzima lactase, que é responsável pela ‘quebra’ da lactose presente no leite e, por isso, podem ter quadros de diarreia, gases e desconforto abdominal”, alerta a veterinária Jade Petronilho.

7. Doces e guloseimas

Doces e guloseimas em geral são ricos em açúcar e ingredientes artificiais que não são saudáveis para os cães. Além disso, conforme explica Aluizio Nunes dos Santos, podem causar obesidade e problemas dentários, além de diabetes.

8. Comida gordurosa

Alimentos ricos em gordura podem causar problemas digestivos e pancreatite em cães, uma condição inflamatória do pâncreas que pode ser grave.

Peixe cru pode conter bactérias e causar intoxicação alimentar em cães (Imagem: Chendongshan | Shutterstock)

9. Carne e peixe crus

Podem conter bactérias prejudiciais, como a salmonela, as quais podem causar intoxicação alimentar em cães, levando a sintomas gastrointestinais graves.

10. Bebidas alcoólicas

O álcool é altamente tóxico para os cães, podendo causar intoxicação, depressão do sistema nervoso central, descoordenação, vômitos e até mesmo coma e morte.

11. Carambola

A carambola tem uma toxina natural que pode causar problemas renais nos cães. Isso porque a fruta possui uma alta concentração de ácido oxálico, que pode levar ao acúmulo de cálculos nos rins e na bexiga dos pets. Além disso, o alimento também contém caramboxina, que favorece as alterações neurológicas.

Consulte um veterinário

É essencial manter esses alimentos fora do alcance dos cães e evitar compartilhar refeições com eles, a menos que sejam preparadas especificamente para atender às suas necessidades nutricionais. Ao notar qualquer sintoma de intoxicação ou suspeita de ingestão de alimentos tóxicos, é fundamental procurar imediatamente atendimento veterinário para garantir a segurança e o bem-estar do cachorro.