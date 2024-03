5 dicas de cuidados com a pele para os homens

Os cuidados com a pele estão passando por uma transformação significativa em sua percepção e prática. O que uma vez foi considerado exclusivamente feminino, agora está sendo reconhecido como uma parte crucial da saúde e do bem-estar de todas as pessoas, independentemente do gênero.

Esse movimento de mudança de paradigma tem sido impulsionado por uma variedade de fatores, incluindo a compreensão crescente dos benefícios dos cuidados com a pele para a saúde geral e a conscientização sobre a importância da autoestima e da qualidade de vida.

Para facilitar a entrada do homem no mundo do skincare, Keila Tesser Sacheto, especialista em desenvolvimento de fórmulas cosméticas da Proper Jack, empresa referência em cuidados com a pele masculina, compartilha 5 dicas valiosas. Confira!

1. Identifique o tipo de pele

Identificar o tipo de pele é o primeiro passo crucial no caminho para uma rotina eficaz de cuidados com a pele. Isso envolve determinar se a pele é oleosa, seca, mista ou sensível, pois cada tipo requer produtos específicos para atender às suas necessidades.

2. Tenha uma rotina de limpeza diária

Manter uma rotina de limpeza diária é fundamental para uma pele saudável. Utilizar produtos de limpeza de pele de forma suave pela manhã e à noite ajuda a remover sujeira, resíduos de produtos e o excesso de oleosidade, preparando a pele para absorver os produtos de cuidados posteriores.

Hidratar a pele é essencial para protegê-la, equilibrá-la e evitar ressecamento (Imagem: AYA LAB | Shutterstock)

3. Atenção com a hidratação

A hidratação adequada é essencial para manter a pele equilibrada e protegida ao longo do dia. Aplicar um hidratante facial sem óleo proporciona a hidratação necessária sem obstruir os poros, ajudando a prevenir problemas como ressecamento e excesso de oleosidade.

4. Proteção solar é fundamental

A proteção solar diária é um passo indispensável na rotina de skincare. Mesmo em dias nublados, é importante usar um protetor solar com o fator de proteção (FPS) adequado ao seu tipo de pele para protegê-la dos danos causados pelos raios UV.

5. Rotina de cuidados simples e eficiente

Criar e manter uma rotina de cuidados simples, porém consistente, é a chave para garantir uma pele saudável e com aspecto rejuvenescido ao longo do tempo. Adaptar essa rotina de acordo com as necessidades específicas da sua pele é fundamental para obter resultados eficazes e duradouros.

Por Marlene Francisco