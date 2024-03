7 motivos para incluir o carboidrato na dieta

Os carboidratos são macronutrientes essenciais para a saúde do corpo. Encontrados em alimentos como batata-doce, quinoa, milho, aveia e feijão-preto, eles fornecem uma série de benefícios ao organismo. Apesar de serem vistos como os “vilões” das dietas por algumas pessoas, devem fazer parte de um cardápio alimentar saudável.

“As pessoas precisam aprender e entender que nenhum alimento engorda, desde que consumido com moderação, na quantidade e da maneira certa”, afirma a nutricionista Natália Colombo. Segundo ela, sem o carboidrato na alimentação, pode aumentar as chances de ocorrer crises de ansiedade, compulsão alimentar e sintomas depressivos.

Para evitar complicações como essas, a seguir, confira 7 motivos para incluir o carboidrato nas refeições!

1. Aumenta a disposição para o treino

Segundo Natália Colombo, os carboidratos são responsáveis por manter os estoques energéticos adequados antes do exercício físico, além de fornecerem energia durante a prática da atividade. “O aporte adequado de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício, e uma ingestão inadequada desse nutriente pode causar cansaço e fadiga durante o treino. Os estoques desse nutriente no nosso organismo são bastante limitados – ao contrário dos estoques de gordura”, afirma.

2. Favorece a saúde-mental

Consumir carboidratos fornece ao cérebro a energia necessária para funcionar adequadamente, o que pode melhorar o humor, a concentração e a função cognitiva. Além disso, alguns carboidratos, especialmente aqueles com um índice glicêmico mais alto, aumentam temporariamente os níveis de serotonina no cérebro, neurotransmissor associado ao bem-estar.

3. Preserva a massa muscular

Os carboidratos têm um papel indireto na manutenção da massa muscular, pois ajudam a preservá-la ao evitar que o corpo recorra às proteínas musculares como fonte de energia durante os exercícios físicos. Por isso, “após o término do exercício, há a necessidade da ingestão de carboidratos para a reposição de glicogênio muscular e hepático”, recomenda a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

A fibras dos carboidratos ajuda a manter o intestino saudável (Imagem: Katy Flaty | Shutterstock)

4. Regula a função intestinal

As fibras presentes nos alimentos com carboidratos, como aveia, arroz integral e grãos, promovem a saúde digestiva, pois aumentam o volume e maciez das fezes, o que facilita o movimento no intestino. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino”, completa a nutricionista Fernanda Sobral.

5. Evita a hipoglicemia

Segundo a endocrinologista Manuela Rocha Braz, a hipoglicemia é a situação em que os níveis de açúcar no sangue ficam baixos. Assim, o consumo adequado de carboidratos pode ajudar a prevenir esse problema.

Isso porque, ao ingerir os macronutrientes (especialmente os complexos), o corpo os converte em glicose, liberada na corrente sanguínea para fornecer energia às células, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue em uma faixa saudável e evitando quedas perigosas que podem levar à condição.

6. Mantém a sensação de saciedade por mais tempo

Muito mais do que outros alimentos, os carboidratos mantêm a sensação de saciedade por mais tempo. Logo, ao contrário do que alguns mitos perpetuam, favorecem o emagrecimento, já que o cérebro entende que a pessoa está satisfeita e reduz a exigência por comida. Mas fique atento: é preciso consumi-los em equilíbrio e, preferencialmente, de fontes saudáveis.

7. Fonte de nutrientes

Alguns alimentos ricos em carboidratos, como frutas, verduras e legumes, também fornecem uma variedade de nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e antioxidantes, importantes para a saúde geral do corpo.

Consulte um especialista

Antes de alterar o consumo de carboidratos na rotina, consulte um nutricionista para uma avaliação individual, assim você garante a ingestão adequada do macronutriente. Além disso, a ajuda de um especialista facilita a escolha de fontes saudáveis e o gerenciamento de condições de saúde específicas, como diabetes, intolerância alimentar e síndrome metabólica.