BBB 24: 7 curiosidades sobre a emparedada Raquele

Mais um paredão do BBB 24 está formado e, após a dinâmica da semana movimentar o jogo, Raquele – ao lado de Alane e Beatriz –, está mais uma vez na berlinda. Indicada em consenso pelos alvos da líder Giovanna, a sister até teve a chance de escapar do paredão na prova ‘Bate e Volta’, mas não teve sorte.

Defendendo a sua permanência no reality show, ela destacou que sempre foi verdadeira.”Tô aqui tem 70 dias já. Sou a Raquele que vocês acompanham desde o início, sem pôr nem tirar. Fiz jogo com o coração e com estratégia, mas mantendo sempre os meus princípios; indo sempre pela minha cabeça, sem ser manipulada por ninguém”, disse no programa.

A seguir, confira 7 curiosidades sobre a Raquele para decidir se ela deve ou não continuar na casa!

1. Cresceu em uma família simples

Nascida na cidade de Conceição da Barra, a sister mudou-se para Aracruz, no Espírito Santo, quando ainda era pequena. No local, ela cresceu em uma infância simples, mas sem dificuldades. Quando adolescente, dividiu o seu tempo livre com os cuidados da irmã, pois a mãe precisava trabalhar como gari.

2. Começou a trabalhar aos 13 anos

Independente, Raquele começou a trabalhar aos 13 anos, fazendo unhas. Depois, migrou para o mercado dos doces, com o qual trabalha até hoje. Por meio de um delivery de doces e açaí, ela contou ao Gshow que fatura cerca de 2 mil reais por mês, dinheiro utilizado para as suas despesas.

3. Estuda Engenharia Mecânica

Entre o trabalho com doces e a vida pessoal, a participante também encontrou tempo para estudar e se dedicar à faculdade de Engenharia Mecânica, da qual ela tem bolsa. Inclusive, ela é formada na área como técnica.

4. Namora há 7 anos e está noiva

Noiva de Carlos Eduardo, eles estão juntos há sete anos. Raquele sonha em se casar na igreja e ter uma festa grande para toda a família. No entanto, a oficialização da união ainda não está marcada, pois eles precisam de dinheiro, um dos motivos da participação da vendedora de doces no BBB 24.

A sister se inscreveu para o BBB quatro vezes (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

5. Escreve todos os dias para o Gil do Vigor

Fã de carteirinha do Big Brother Brasil, a sister já se inscreveu quatro vezes para participar do programa. Inclusive, uma de suas inspirações é o ex-BBB Gil do Vigor, para quem ela manda mensagens no Instagram desde 2021.

“Eu o chamo de amigo, gente! Meu sonho é conhecê-lo. Ele é uma pessoa maravilhosa demais, que emana coisas boas. E eu falo sozinha com um monte de gente, desabafo com Mirella Santos, MC Loma, Lore Improta, Juliette…”, contou a participante ao Gshow.

6. É noveleira

Viajar e conhecer novos lugares é um dos hobbies da vendedora de doces, mas ela também ama passar o seu tempo assistindo novelas e não perde um capítulo. Para se ter uma ideia, reunir a família e comentar a trama é praticamente lei após um dia de trabalho.

7. Toca violão

Inspirada pela cantora Marília Mendonça, de quem ela é fã, Raquele aprendeu a tocar violão, o que complementa o seu talento com o canto, muito elogiado pelos internautas nas redes sociais. “Atualmente, não toco tanto quanto antigamente, mas amo os momentos em que eu me reunia com meus amigos para tocar”, disse ao Gshow.